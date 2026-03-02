CANLI SKOR ANA SAYFA
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 22:32
Arca Çorum FK Manisa'da 3 puanı tek golle aldı: İşte maçın özeti

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kadir Beyaz, Salih Burak Demirel

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Kubilay Sönmez, Umut Erdem, Lindseth (Dk. 64 Adekanye), Toure (Dk. 21 Cissokho), Vargas (Dk. 89 Muhammed Enes Kiprit), Benrahou, Osman Kahraman (Dk. 64 Ada İbik), Diony

Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Sinan Osmanoğlu, Attamah, Erkan Kaş, Pedrinho (Dk. 84 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Fredy, Ahmed Ildız (Dk. 74 Ferhat Yazgan), Burak Çoban (Dk. 80 Samudio), Thiam

Gol: Dk. 17 Thiam (Penaltıdan) (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 50 Herelle, Dk. 58 Ayberk Karapo, Dk. 77 Cissokho (Manisa FK), Dk. 55 Fredy, Dk. 69 Pedrinho, Dk. 90+2 Thiam (Arca Çorum FK)

