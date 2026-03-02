Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki son maçında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadelenin kamp kadrosu ise belli oldu. Sarı-kırmızılılar, kafilede yer almayan isimler hakkında ise şu açıklamayı yaptı:

TOPLAMDA 8 FUTBOLCU YOK

"Aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve risk alınmak istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi; Ziraat Türkiye Kupası'ndaki C. Alanyaspor maçı kamp kadrosunda bulunmamaktadır."

İŞTE G.SARAY'IN KAMP KADROSU