2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Isparta 32 Spor'la 1-1 berabere kalan Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü hafta maçında 3 Mart'ta Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Grup'ta Boluspor'la golsüz berabere kalıp Galatasaray ve Trabzonspor'a kaybeden lacivert-beyazlıların bir üst tura çıkma şansı kalmadı. Süper Lig'de düşme hattında son sırada olan Fatih Karagümrük de grupta 2 puan toplayıp matematiksel olarak şansını yitirdi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar evlerindeki son maçı kazanmak için oynayacaklarını belirterek, "Kupada zorlu takımlarla oynadık. Prestij mücadelesi vereceğiz" dedi.