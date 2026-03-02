Maç Sonuçları

Fethiyespor kupada Fatih Karagümrük'ü konuk edecek!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor, 3 Mart Pazartesi günü saat 13.00'te Fethiye İlçe Stadı'nda Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. İşte detaylar...

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Isparta 32 Spor'la 1-1 berabere kalan Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü hafta maçında 3 Mart'ta Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Grup'ta Boluspor'la golsüz berabere kalıp Galatasaray ve Trabzonspor'a kaybeden lacivert-beyazlıların bir üst tura çıkma şansı kalmadı. Süper Lig'de düşme hattında son sırada olan Fatih Karagümrük de grupta 2 puan toplayıp matematiksel olarak şansını yitirdi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar evlerindeki son maçı kazanmak için oynayacaklarını belirterek, "Kupada zorlu takımlarla oynadık. Prestij mücadelesi vereceğiz" dedi.

