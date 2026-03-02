Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. haftada 3 Mart Salı günü oynanacak 4 müsabakanın hakemleri belli oldu. Galatasaray'ın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı müsabakayı Çağdaş Altay, RAMS Başakşehir'in sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayı ise Ozan Ergün yönetecek.



Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:



13.00 Fethiyespor - Fatih Karagümrük: Burak Olcar



15.30 İstanbulspor - Boluspor: Asen Albayrak



20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Çağdaş Altay



20.30 Rams Başakşehir - Trabzonspor: Ozan Ergün

İŞTE AÇIKLANAN LİSTE: