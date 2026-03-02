Maç Sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvanın 4. haftasında 3 Mart Salı günü oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. İşte o liste...

Giriş: 02 Mart 2026, Pazartesi 12:16 Güncelleme: 02 Mart 2026, Pazartesi 12:32

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. haftada 3 Mart Salı günü oynanacak 4 müsabakanın hakemleri belli oldu. Galatasaray'ın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı müsabakayı Çağdaş Altay, RAMS Başakşehir'in sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayı ise Ozan Ergün yönetecek.

Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

13.00 Fethiyespor - Fatih Karagümrük: Burak Olcar

15.30 İstanbulspor - Boluspor: Asen Albayrak

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Çağdaş Altay

20.30 Rams Başakşehir - Trabzonspor: Ozan Ergün

