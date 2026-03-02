TBF, Milli Takımlar için ana sponsorluk sözleşmesi imzaladı!

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Sahibinden arasındaki 'Milli Takımlar' ana sponsorluk imza töreni Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İmza töreni, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sahibinden CEO'su Burak Ertaş'ın yanı sıra milli basketbolcular Erkan Yılmaz, Tilbe Şenyürek ile sponsor firma ve federasyon yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.

Törende konuşan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Sırbistan maçlarına değinerek, "A Erkek Milli Takımımızın 27 Şubat'ta Sırbistan karşısında elde ettiği çok değerli galibiyet için tüm oyuncularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Dünya Şampiyonası eleme yolunda 2 Mart'ta yine son derece önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Bu süreçte en büyük gücümüz milletimizin desteği ve tüm Türkiye'nin Milli Takımlarımızın etrafında kenetlenmesidir" ifadelerini kullandı.

"Ay-Yıldızlı formayı fedakarlıklarla taşıyan her sporcumuz bu ülkemizin ortak gururudur" diyerek sözlerini sürdüren Türkoğlu sponsorlukla ilgili de şöyle konuştu:

"Sahibinden.com'un Milli Takımlarımızın ana sponsoru olarak aramıza katılması, Türk basketboluna duyulan güvenin önemli bir göstergesidir. Sporda sürdürülebilir başarı; güçlü organizasyon yapıları ve sağlam iş birlikleriyle son derece mümkündür. Sahibinden.com ile kurduğumuz bu iş birliğinin Türk basketbolunun gelişim yolculuğuna katkı sağlayacağına son derece inanıyoruz. Değerli misafirler; A Erkek Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde üçüncü maçında Sırbistan'ı mağlup ederek yoluna üçte üçle devam ediyor. A Kadın Milli Takımımız ise 11-17 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Dünya Kupası elemelerinde ülkemizi temsil edeceklerdir. Milli formayı taşıyan tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize gönülden başarılar diliyorum. 2 Mart'ta attığımız bu imza ile Sahibinden.com'un desteği yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de güçlendirecek bir katkı sağlayacaktır. Türk basketboluna duydukları güven ve verdikleri destek için Sahibinden.com CEO'su, değerli dostumuz Sayın Burak Ertaş'a ve tüm Sahibinden.com ailesine huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı iş birliğinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

BURAK ERTAŞ: BASKETBOL TAKIMLARIMIZIN YANINDA YER ALMAK SAHİBİNDEN.COM İÇİN BÜYÜK BİR GURURDUR

Sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş ise, "Bugün sizlere büyük bir mutlulukla Türkiye Basketbol Milli Takımlarının ana sponsoru olduğumuzu bir kez daha duyurmanın gururunu yaşıyoruz. A Kadın ve Erkek Milli Basketbol Takımlarımızın yanında yer almak Sahibinden.com için büyük bir gururdur. Toplumsal sorumluluk anlayışımızın en görünür yansımalarından biri de Türk sporuna sağladığımız destek olarak değerlendiriyoruz. Bu desteği de her geçen gün derinleştiriyor ve güçlendiriyoruz. İlk olarak A Milli Futbol Takımlarımızın resmi sponsorluğuyla bu yolculuğa adım attık. Ardından Filenin Sultanları'nın ve Filenin Efeleri'nin ana sponsoru olduk. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile imzaladığımız anlaşmayla sporun her alanında fırsat eşitliği demeye başladık. Ve bu tablonun son köşe taşını yerleştiriyoruz: Futbol, voleybol, paralimpik milli komitesinden sonra şimdi de Milli Basketbol Takımımız" şeklinde konuştu.

TÜRKOĞLU: BU MAÇ BİZİM İÇİN GERÇEKTEN ÇOK ANLAMLI

İmza töreninin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Sahibinden CEO'su Burak Ertaş basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı. Hidayet Türkoğlu, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2 Mart akşamı 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu 4'üncü maçında Sırbistan'la oynayacağı maçı değerlendirerek, "Sizin de bildiğiniz gibi geçen Cuma günü çok önemli bir galibiyet elde ettik. 2 Mart akşamki maçın önemi bence Cuma günkünden daha fazla. Çünkü hem basketbol olarak yükselişimizi devam ettirmek açısından hem de grubumuzdaki durumumuzu daha netleştirmek açısından bu maç bizim için gerçekten çok anlamlı. O yüzden gerek hocamız gerekse sporcularımız bence her şeyin bilincinde. Geçen Cuma maça da iyi başladılar ama bu tip maçlar sizin de bildiğiniz gibi her zaman son dakikaya kadar gidebilen maçlar. 2 Mart'ta da inanıyorum ki, Basketbol Gelişim Merkezi'nde burayı binlerce dolduran taraftarımızın desteğiyle de inşallah burada bir galibiyetle tekrar istediğimiz çıkış grafiğini devam ettiririz. Biz yönetimsel olarak her zaman başta hocamızın, daha sonra sporcularımızın yanındayız. Buraya gelecek binlerce taraftarımıza, ekranları başında izleyecek, dualarını eksik etmeyecek milyonlara da buradan tekrar teşekkür ediyoruz ve takımımıza başarılar diliyoruz" diye konuştu.