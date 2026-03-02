Trabzonspor'dan Chibuike Nwaiwu açıklaması! Oyuncunun son durumu...

Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu ile ilgili oyuncunun son durumuna dair bir bilgilendirme yapıldı. Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'nun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Karadeniz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Chibuike Nwaiwu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 24. haftasında oynadığımız Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Chibuike Nwaiwu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi." denildi.
