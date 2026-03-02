CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa Ligi'nde Basket Landes'i ağırlayacak!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa Ligi'nde Basket Landes'i ağırlayacak!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in etabı üçüncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Basket Landes ekibini ağırlayacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 11:34
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa Ligi'nde Basket Landes'i ağırlayacak!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in etabı üçüncü ve son maçında 3 Mart'ta Fransa'nın Basket Landes ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği play-in etabının ilk maçında sahasında Basket Landes'i 81-72 yenen sarı-kırmızılılar, seride 1-0 öne geçti. Fransa'da yapılan mücadeleyi 75-70'lik skorla Basket Landes kazanınca seri 1-1'e gelerek üçüncü maça uzadı.

Galatasaray, taraftarı önünde serinin üçüncü ve son müsabakasını kazanarak doğrudan yarı finale yükselmeye çalışacak. Kaybeden ekip, çeyrek finalde mücadele edecek.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde altılı final organizasyonu, 15-19 Nisan'da İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenecek.

Topa tuttu: Mecbur musun Kante'ye!
F.Bahçe'de transferde flaş gelişme! Kenan Haroun...
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
ABD-İsrail-İran savaşında üçüncü gün | İran Kızılayı açıkladı: Saldırılarda 555 kişi hayatını kaybetti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Veryansın etti: F.Bahçe'nin futbolu bu olamaz!
G.Saray'da flaş karar! Torreira...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye-Sırbistan maçı bilgileri Türkiye-Sırbistan maçı bilgileri 11:07
Fenerbahçe zirveden uzaklaştı! Fenerbahçe zirveden uzaklaştı! 10:41
Topa tuttu: Mecbur musun Kante'ye! Topa tuttu: Mecbur musun Kante'ye! 10:35
NBA'de Knicks kazandı! NBA'de Knicks kazandı! 10:30
ZTK'da 4. hafta maçları oynanacak! ZTK'da 4. hafta maçları oynanacak! 10:09
Manisa FK - Yeni Çorumspor maçı bilgileri Manisa FK - Yeni Çorumspor maçı bilgileri 10:07
Daha Eski
RAMS Başakşehir'in rakibi Trabzonspor! RAMS Başakşehir'in rakibi Trabzonspor! 09:58
Penaltı kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı Penaltı kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı 09:50
G.Saray'da Alanyaspor maçı mesaisi başladı! G.Saray'da Alanyaspor maçı mesaisi başladı! 09:48
Yaren Düztaş gümüş madalya kazandı! Yaren Düztaş gümüş madalya kazandı! 09:36
Milliler Sırbistan maçı mesaisinde! Milliler Sırbistan maçı mesaisinde! 09:27
Milli bilardocular çeyrek finalde elendi! Milli bilardocular çeyrek finalde elendi! 09:16