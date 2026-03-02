Ahmet Çakar, Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki o pozisyonu yorumladı
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Ünlü spor kalemi Ahmet Çakar da Fenerbahçe'nin penaltı beklediği bir pozisyonda verilen 'devam' kararını değerlendirdi. İşte Çakar'ın o yorumu...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 09:52
"KARAR DOĞRU"
"Puan farkı 4'e çıktı. Artık bu haftalarda kaybedilen her puan şampiyonluktan biraz daha uzaklaşmak demek. Hakem Alper Akarsu'yu beğendim. Bazı faul hataları yaptı ama özellikle topa yapılan hareketleri çok iyi değerlendirdi. Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlarda ise devam kararı doğru."
