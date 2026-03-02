Ahmet Çakar, Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki o pozisyonu yorumladı

"Hasar çok büyük… Fenerbahçe inişli-çıkışlı grafiğine devam ediyor. Trabzon'da mükemmel oyun, önemli galibiyet, ardından Kasımpaşa'da kaybolan puanlar. Sonrasında Nottingham Forest'te çok iyi oyun hatta turu getirebilecek önemli pozisyonlar var ama dün gece Fenerbahçe diye bir takım 70 dakika yok."

"Önce Ederson'dan bahsedelim. Yediği iki golde de ağır sıkıntı var. İlk golde sıfırdan golü yiyor. İkincisinde de vurulan kafayı kalenin içine yumrukluyor. Böyle bir dünya yıldızı kaleci olmaz. Fenerbahçe ilk devre hiçbir şey yapmadı. Kerem'in karşı karşıya kalıp kötü vurduğu pozisyon dışında da pozisyonu yok."