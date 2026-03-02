CANLI SKOR ANA SAYFA
Ahmet Çakar, Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki o pozisyonu yorumladı

Ahmet Çakar, Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki o pozisyonu yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Ünlü spor kalemi Ahmet Çakar da Fenerbahçe'nin penaltı beklediği bir pozisyonda verilen 'devam' kararını değerlendirdi. İşte Çakar'ın o yorumu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 09:52
Ahmet Çakar, Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki o pozisyonu yorumladı

"Hasar çok büyük… Fenerbahçe inişli-çıkışlı grafiğine devam ediyor. Trabzon'da mükemmel oyun, önemli galibiyet, ardından Kasımpaşa'da kaybolan puanlar. Sonrasında Nottingham Forest'te çok iyi oyun hatta turu getirebilecek önemli pozisyonlar var ama dün gece Fenerbahçe diye bir takım 70 dakika yok."

Ahmet Çakar, Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki o pozisyonu yorumladı

"Önce Ederson'dan bahsedelim. Yediği iki golde de ağır sıkıntı var. İlk golde sıfırdan golü yiyor. İkincisinde de vurulan kafayı kalenin içine yumrukluyor. Böyle bir dünya yıldızı kaleci olmaz. Fenerbahçe ilk devre hiçbir şey yapmadı. Kerem'in karşı karşıya kalıp kötü vurduğu pozisyon dışında da pozisyonu yok."

Ahmet Çakar, Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki o pozisyonu yorumladı

"İkinci yarıda Antalya ikinci golü de buldu. İşte hayaller orada bitti. Ardından Cherif'in kafa golü ve hemen arkasından da Veysel'in kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe umutlandı. İşte bundan sonra Fenerbahçe döndürebilir diye düşündük. Aslında çok istediler. Pozisyonlar da buldular ama başaramadılar."

Ahmet Çakar, Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki o pozisyonu yorumladı

"KARAR DOĞRU"

"Puan farkı 4'e çıktı. Artık bu haftalarda kaybedilen her puan şampiyonluktan biraz daha uzaklaşmak demek. Hakem Alper Akarsu'yu beğendim. Bazı faul hataları yaptı ama özellikle topa yapılan hareketleri çok iyi değerlendirdi. Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlarda ise devam kararı doğru."

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
