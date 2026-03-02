Galatasaray'da Lucas Torreira için flaş karar! Sözleşmesi...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de Lucas Torreira. Son olarak sarı-kırmızılı yönetimden Uruguaylı yıldız için flaş karar geldi. İşte Cimbom'da taraftarları heyecanlandıracak habere dair tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Galatasaray, Güney Amerika kulüplerinin radarına giren yıldız orta saha Lucas Torreira için düğmeye bastı.

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılı yönetimin, 2028 yılında sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı futbolcunun kontratını uzatmak amacıyla önümüzdeki günlerde menajeriyle masaya oturacağı öğrenildi.

Takıma katıldığı günden bu yana enerjisi, pres gücü ve bitmeyen temposuyla taraftarın sevgilisi haline gelen Torreira, Galatasaray formasıyla geçirdiği 3,5 sezonda adeta kupalara ambargo koydu.

"Atom karınca" lakaplı orta saha; 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferi yaşayarak sarı-kırmızılı tarihte özel bir yer edindi.

30 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray kariyerinde toplam 164 maça çıktı.

Bu süreçte 10 gol ve 16 asist üreterek sadece savunma değil, hücum katkısıyla da takımına önemli destek verdi.

Taraftarların devam etmesini istediği tecrübeli orta saha, ligde Alanyaspor karşısında kazanılan 3-1'lik son maçta 1 gol ve 1 asistle galibiyetin mimarlarından biri oldu.

