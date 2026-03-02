Galatasaray'da Lucas Torreira için flaş karar! Sözleşmesi...

"Atom karınca" lakaplı orta saha; 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferi yaşayarak sarı-kırmızılı tarihte özel bir yer edindi.

Bu süreçte 10 gol ve 16 asist üreterek sadece savunma değil, hücum katkısıyla da takımına önemli destek verdi.