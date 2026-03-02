RAMS Başakşehir, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u ağırlayacak!

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki 4. ve son maçında 3 Mart'ta Trabzonspor'u konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Grupta oynadığı 3 müsabakanın 2'sini kazanan, 1'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrılan Başakşehir, son haftaya 6 puan ve averajla 4. sırada girdi.
Turuncu-lacivertli ekiple aynı sayıda galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Trabzonspor ise averajla 3. basamakta yer aldı.
Kupada A, B ve C gruplarında 8'er takım mücadele ediyor. Dördüncü ve son hafta maçlarının ardından ilk 2'de yer alan 6 ekip ile en iyi 2 grup üçüncüsü, çeyrek finale yükselecek.
A GRUBU'NDA 3 MART'TA&NBSP;OYNANACAK SON HAFTA KARŞILAŞMALARININ PROGRAMI VE PUAN DURUMU ŞÖYLE:
13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
15.30 İstanbulspor-Boluspor
20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray
PUAN DURUMU
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.Galatasaray
|3
|3
|-
|-
|6
|2
|4
|9
|2.Corendon Alanyaspor
|3
|2
|1
|-
|7
|2
|5
|7
|3.Trabzonspor
|3
|2
|-
|1
|9
|2
|7
|6
|4.RAMS Başakşehir
|3
|2
|-
|1
|6
|3
|3
|6
|5.Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
|3
|-
|2
|1
|3
|6
|-3
|2
|6.Fethiyespor
|3
|-
|1
|2
|1
|5
|-4
|1
|7.Boluspor
|3
|-
|1
|2
|1
|6
|-5
|1
|8.İstanbulspor
|3
|-
|1
|2
|2
|9
|-7
|1