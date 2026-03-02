CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
RAMS Başakşehir, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u ağırlayacak!

RAMS Başakşehir, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u ağırlayacak!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki 4. maçında RAMS Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlayacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 09:59
RAMS Başakşehir, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u ağırlayacak!

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki 4. ve son maçında 3 Mart'ta Trabzonspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Grupta oynadığı 3 müsabakanın 2'sini kazanan, 1'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrılan Başakşehir, son haftaya 6 puan ve averajla 4. sırada girdi.

Turuncu-lacivertli ekiple aynı sayıda galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Trabzonspor ise averajla 3. basamakta yer aldı.

Kupada A, B ve C gruplarında 8'er takım mücadele ediyor. Dördüncü ve son hafta maçlarının ardından ilk 2'de yer alan 6 ekip ile en iyi 2 grup üçüncüsü, çeyrek finale yükselecek.

A GRUBU'NDA 3 MART'TA&NBSP;OYNANACAK SON HAFTA KARŞILAŞMALARININ PROGRAMI VE PUAN DURUMU ŞÖYLE:

13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

15.30 İstanbulspor-Boluspor

20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray

PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y AV P
1.Galatasaray 3 3 - - 6 2 4 9
2.Corendon Alanyaspor 3 2 1 - 7 2 5 7
3.Trabzonspor 3 2 - 1 9 2 7 6
4.RAMS Başakşehir 3 2 - 1 6 3 3 6
5.Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 3 - 2 1 3 6 -3 2
6.Fethiyespor 3 - 1 2 1 5 -4 1
7.Boluspor 3 - 1 2 1 6 -5 1
8.İstanbulspor 3 - 1 2 2 9 -7 1

