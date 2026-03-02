CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Hentbol A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda Çekya ile iki maç yapacak!

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda Çekya ile iki maç yapacak!

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 Kadınlar EHF Avrupa Kupası'ndaki 3'üncü ve 4'üncü maçlarını Çekya ile oynayacak. İşte detaylar...

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 12:05
A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda Çekya ile iki maç yapacak!

Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye ile Çekya arasındaki grubun 3. maçı 4 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda, 4. karşılaşma ise 7 Mart Cumartesi günü saat 19.30'da Çekya'da yapılacak.

Avrupa Kupası, 2026 Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılım hakkı bulunan takımların mücadele ettiği özel bir organizasyon olarak düzenleniyor.

2024 Avrupa Şampiyonası'nı ilk 3'te tamamlayan Norveç, Danimarka ve Macaristan ile 2026 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipleri Türkiye, Romanya, Polonya, Çekya ve Slovakya olmak üzere 8 ekip, bu kupada mücadele ediyor.

Kupada 1. Grup'ta Norveç, Romanya, Polonya ve Slovakya, 2. Grup'ta ise Türkiye, Danimarka, Macaristan ve Çekya yer alıyor.

TÜRKİYE VE ÇEKYA'NIN PUANI YOK

Kupada oynanan ilk 2 maç sonunda Grup 1'de Norveç ve Romanya, milli takımın mücadele ettiği Grup 2'de de Danimarka ve Macaristan ilk 2 sırada yer aldı.

Türkiye ve Çekya'nın henüz puanı bulunmuyor.

Gruptaki maçlar, çift devreli lig usulüne göre oynanıyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar Avrupa Kupası Finalleri'ne yükselecek.

Şampiyon, Eylül 2026'da düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunun ardından belli olacak.

F.Bahçe'de transferde flaş gelişme! Kenan Haroun...
Topa tuttu: Mecbur musun Kante'ye!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
TAKVİM ne yazdıysa o! İmamoğlu'ndan Özel'e karşı "Gökhan Günaydın" planı | CHP'de birbirine husumet besleyen 3 grup başkanvekili
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Penaltı kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı
Veryansın etti: F.Bahçe'nin futbolu bu olamaz!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe Şubat'ı golsüz kapattı! Göztepe Şubat'ı golsüz kapattı! 12:50
Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakemleri açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakemleri açıklandı! 12:16
Trabzonspor'un rakibi RAMS Başakşehir! Trabzonspor'un rakibi RAMS Başakşehir! 12:14
A Milli Kadın Hentbol'un EHF Avrupa Kupası sınavı! A Milli Kadın Hentbol'un EHF Avrupa Kupası sınavı! 12:05
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in Avrupa Ligi sınavı! Galatasaray Çağdaş Faktoring'in Avrupa Ligi sınavı! 11:34
Türkiye-Sırbistan maçı bilgileri Türkiye-Sırbistan maçı bilgileri 11:07
Daha Eski
Fenerbahçe zirveden uzaklaştı! Fenerbahçe zirveden uzaklaştı! 10:41
Topa tuttu: Mecbur musun Kante'ye! Topa tuttu: Mecbur musun Kante'ye! 10:35
NBA'de Knicks kazandı! NBA'de Knicks kazandı! 10:30
ZTK'da 4. hafta maçları oynanacak! ZTK'da 4. hafta maçları oynanacak! 10:09
Manisa FK - Yeni Çorumspor maçı bilgileri Manisa FK - Yeni Çorumspor maçı bilgileri 10:07
RAMS Başakşehir'in rakibi Trabzonspor! RAMS Başakşehir'in rakibi Trabzonspor! 09:58