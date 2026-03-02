CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak!

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak!

Türkiye Kupası'nda Galatasaray, 3 Mart'ta Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Galatasaray, Alanyaspor ile oynadığı son 8 resmi maçı kazandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 09:48
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak!

- Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda çıktığı son 9 karşılaşmada mağlup olmadı - Galatasaray, Alanyaspor ile oynadığı son 8 resmi maçı kazandı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.

Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada Fethiyespor'u 2-1 ve üçüncü haftada da İstanbulspor'u 3-1 yendi. Grupta en üst sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor galibiyetiyle 4'te 4 yapmayı hedefliyor.

Alanyaspor ise grupta 7 puanla 2. sırada yer alıyor.

- Rotasyona gidebilir

Galatasaray'ın, Alanyaspor karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki yoğun maç trafiği nedeniyle az süre alan futbolculara bu karşılaşmada forma şansı verebilir.

- Türkiye Kupası'nda 9 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 9 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.

Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında organizasyonda 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 22 kez rakip fileleri havalandırırken 7 gol yedi.

- Son 5 maçta 9 gol yedi

Sarı-kırmızılı ekip, son 5 resmi müsabakada kalesinde 9 gol gördü.

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda 3-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçında son olarak gol yemeyen Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından ligde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 müsabakaya çıktı.

Galatasaray, söz konusu süreçte ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor'dan birer, TÜMOSAN Konyaspor'dan 2, İtalyan temsilcisi Juventus'tan ise 2 maçta toplamda 5 gol yedi.

- Alanyaspor ile üst üste 2. kez oynayacak

Galatasaray, Alanyaspor ile üst üste 2. kez resmi maçlarda karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta sonu Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçta konuk ettiği rakibini 3-1 yendi.

- Alanyaspor'a karşı son 8 maçı kazandı

Galatasaray, Alanyaspor ile son 8 resmi müsabakasından galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 17 Ocak 2023 tarihinde Akdeniz temsilcisiyle oynadığı Türkiye Kupası maçından sonra rakibiyle ayrıca 7 Süper Lig karşılaşması yaptı.

Söz konusu maçların hepsini kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 21 kez havalandırırken 4 golü kalesinde gördü.

Kaynak: AA

F.Bahçe'den yeni sezona sürpriz transfer! Tedesco en çok onu istiyor
G.Saray'da flaş karar! Torreira...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
ABD-İsrail-İran savaşında üçüncü gün: Tahran'a yeni bombardıman Lübnan'a füze saldırısı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Antalya'da berabere kaldı!
F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası G.Saray'dan paylaşım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli bilardocular çeyrek finalde elendi! Milli bilardocular çeyrek finalde elendi! 09:16
Veryansın etti: F.Bahçe'nin futbolu bu olamaz! Veryansın etti: F.Bahçe'nin futbolu bu olamaz! 09:00
F.Bahçe Antalya'da berabere kaldı! F.Bahçe Antalya'da berabere kaldı! 01:01
Saran'dan tek cümlelik açıklama! Saran'dan tek cümlelik açıklama! 01:01
F.Bahçe'den yeni sezona sürpriz transfer! Tedesco en çok onu istiyor F.Bahçe'den yeni sezona sürpriz transfer! Tedesco en çok onu istiyor 01:01
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:01
Daha Eski
Maç sonu Semedo ve değişiklik yanıtı! Maç sonu Semedo ve değişiklik yanıtı! 01:01
F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası G.Saray'dan paylaşım! F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası G.Saray'dan paylaşım! 01:01
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 01:01
F.Bahçe Beko'dan Jasikevicius açıklaması! F.Bahçe Beko'dan Jasikevicius açıklaması! 01:01
UEFA duyurdu! Listede Türkiye'den sadece G.Saray var UEFA duyurdu! Listede Türkiye'den sadece G.Saray var 01:00
Icardi G.Saray'dan ayrılacak mı? Icardi G.Saray'dan ayrılacak mı? 01:00