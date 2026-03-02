Milli bilardocular, Dünya Takımlar 3 Bant Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti!

Dünya Takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Tayfun Taşdemir ile Berkay Karakurt, çeyrek finalde elendi.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Almanya'nın Viersen kentinde düzenlenen organizasyon tamamlandı.

Tayfun Taşdemir ile Berkay Karakurt, çeyrek finalde karşılaştıkları Vietnamlı Tran Quyet Chien ile Nguyen Tran Thanh Tu'ya yenilerek şampiyonaya veda etti.

Vietnam takımı, finalde Almanya'dan Martin Horn ile Amir Ibraimov'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.