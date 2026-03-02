Spor yazarları, Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin ikinci yarıya daha tahrip gücü yüksek bir futbola başlaması beklenirken, Antalyaspor'dan ikinci gol geldi.

Antalyaspor dün o kadar rahat ve hızlı geçiş hücumları ile Fenerbahçe kalesine geldi ki! İnanılır gibi değil!

İlk yarının iki etkisiz isminden Asensio ortaladı; Cherif golü attı. Orta da gol de güzeldi.

Fenerbahçe'nin golünün ardından Antalyaspor, net bir pozisyonu kaçırdı.

Aslında Ederson müthiş kurtardı.

Antalyaspor golü yedikten sonra oyun disiplininden koptu.

Nitekim Fenerbahçe'nin hızlı gelişen atağında kaptan Veysel Sarı topu kendi kalesine gönderdi.