Spor yazarları, Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İlk yarıda sahada tel tel dökülen bir Fenerbahçe vardı.
Antalyaspor'un attığı golde Guendouzi iki kez çalım yiyor.
Yiğit Efe de facia kademe hatası yapıyor.
Levent Mercan kendi kalesine atıyor. Zincirleme hatalar Antalyaspor'a golü getirdi.
İlk yarıda yüzde 60 topla oynayan Fenerbahçe'den gol beklentisi 0.26 idi. Kerem dışında sahada savaşan oyuncusu yoktu Fenerbahçe'nin.
Kante ve İsmail ikilisi ne savunmaya ne de hücuma katkı verdi.
Bomboş bir orta saha.
Topu alan ger oyuncu hiçbir engele takılmadan Fenerbahçe ceza sahasına indi.
Yenilen ilk golde Ederson'un da büyük hatası vardı.
Dün Asensio da özellikle ilk yarıda Fenerbahçe'nin oyununa bir ritim katamadı.
Gol umudu diye transfer edilen Cherif ilk yarıda topla bile buluşamadı.