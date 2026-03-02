A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan maçının hazırlıklarına devam etti!

CANLI SKOR ANA SAYFA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Sırbistan maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İşte detaylar...

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda 2 Mart'ta Sırbistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre milliler, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Millilerin antrenmanını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu üyeleri de takip etti.

Ay-yıldızlılar, 2 Mart'ta gruptaki dördüncü maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak ve TRT 1 ile S Sport ekranlarından naklen yayımlanacak.

