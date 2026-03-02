CANLI SKOR ANA SAYFA
NBA'de Knicks, Spurs'ün 11 maçlık galibiyet serisine son verdi!

NBA'de Knicks, Spurs'ün 11 maçlık galibiyet serisine son verdi!

San Antonio Spurs'ü 114-89 yenen New York Knicks'te, Mikal Bridges 25, Jalen Brunson 24 sayıyla oynadı. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 10:30
NBA'de Knicks, Spurs'ün 11 maçlık galibiyet serisine son verdi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, sahasında San Antonio Spurs'ü 114-89 yenerek rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Madison Square Garden'da oynanan maçta, Mikal Bridges 25, Jalen Brunson 24 sayıyla Knicks'e liderlik etti. Karl-Anthony Towns 12 sayı, 14 ribaunt, Josh Hart 10 sayı, 10 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Bir ay içinde en az 10 maç oynayıp tamamını kazanan ve her maçta en az 110 sayı atan NBA tarihindeki ilk takım olan Spurs, mart ayına mağlubiyetle başladı.

Spurs'te Victor Wembanyama 25 sayı, 13 ribaunt ve 4 blokluk performans sergilerken, Devin Vassell 18, Stephon Castle 13 sayı kaydetti.

LAKERS, KİNGS'İ FARKLI YENDİ

Los Angeles Lakers, sahasında Sacramento Kings'i 128-104 mağlup etti.

Lakers'ta Luka Doncic 28 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, LeBron James 24 sayı, 5 asistle takıma liderlik etti. Austin Reaves ve Deandre Ayton 12'şer sayı kaydetti.

Kings'te ise Nique Clifford 26 sayı, 7 ribaunt, Maxime Raynaud 16 sayı, 13 ribaunt, Russell Westbrook 14 sayı üretti.

