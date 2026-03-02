CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül'den flaş Tedesco yorumu: Mecbur musun!

Ömer Üründül'den flaş Tedesco yorumu: Mecbur musun!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 2-2'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmayı ünlü yorumcu Ömer Üründül, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. Üründül'ün maçın ardından özellikle N'Golo Kante ile ilgili sözleri gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 10:35
Ömer Üründül'den flaş Tedesco yorumu: Mecbur musun!

Tedesco büyük yanlışlarına devam edince Fenerbahçe, hediye puanlarla lig yarışından uzaklaşıyor. Bir maçın planlamasını önceden doğru yapmak lazım. Takım zaten yorgun. Mutlak kazanılması gereken bir deplasman maçı oynayacaksın.

Ömer Üründül'den flaş Tedesco yorumu: Mecbur musun!

Mecbur musun yürüyen Kante'ye görev verip 90 dakika sahada tutmaya. Önemli olan bu maçı hasarsız geçmek mi yoksa Kante'yi kazanmak mı? Zaten genç santrfor Cherif arkadaşlarını yeterince tanımıyor, zamana ihtiyacı var.

Ömer Üründül'den flaş Tedesco yorumu: Mecbur musun!

Bir de bunlara Asensio'nun ikinci yarıdaki ikinci Antalya golüne kadar hiçbir şey yapmaması eklenince olanlar oldu. Bu bölüme kadar bir başka yanlış da üçlü defans yüzünden Guendouzi'den de orta sahada katkı alamamaktı.

Ömer Üründül'den flaş Tedesco yorumu: Mecbur musun!

Fenerbahçe, ikinci yarıda 2-0'dan döndü, maçı da kazanabilirdi. Tedesco'nun bu devrede de yine yanlışı vardı. Kerem niye çıktı, 87'de giren 2 oyuncu ne katkı verecek, anlamak mümkün değil. İlk devredeki felaket oyunda tek aktif olan o vardı. Sezon başından beri yeri geldikçe vurguladım.

Ömer Üründül'den flaş Tedesco yorumu: Mecbur musun!

'Tedesco'nun Mert Müldür'e takıntısı var' diye. Dün gece Semedo sakatlanınca oyuna giren Mert'i ikinci devre çıkararak milli takım futbolcusunun onuruyla oynadı.

Ömer Üründül'den flaş Tedesco yorumu: Mecbur musun!

Fenerbahçe'nin karşısına uzatma bölümünde bu defa şanssızlık çıktı. Asensio'nun çok müsait kafa vuruşu çerçeveyi bulamazken son saniyede karambolde Nene'nin vuruşu direkte patladı.

Ömer Üründül'den flaş Tedesco yorumu: Mecbur musun!

Tedesco'ya son cümlem de şu: "Günümüz futbolunda yürüyen bir futbolcu 90 dakika sahada kalıyorsa bu eşyanın tabiatına aykırı bir durum."

Penaltı kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı
F.Bahçe'de transferde flaş gelişme! Kenan Haroun...
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
ABD-İsrail-İran savaşında üçüncü gün: İran İHA'ları Suudi Arabistan'da petrol tesisini hedef aldı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da flaş karar! Torreira...
F.Bahçe Antalya'da berabere kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye-Sırbistan maçı bilgileri Türkiye-Sırbistan maçı bilgileri 11:07
Fenerbahçe zirveden uzaklaştı! Fenerbahçe zirveden uzaklaştı! 10:41
Topa tuttu: Mecbur musun Kante'ye! Topa tuttu: Mecbur musun Kante'ye! 10:35
NBA'de Knicks kazandı! NBA'de Knicks kazandı! 10:30
ZTK'da 4. hafta maçları oynanacak! ZTK'da 4. hafta maçları oynanacak! 10:09
Manisa FK - Yeni Çorumspor maçı bilgileri Manisa FK - Yeni Çorumspor maçı bilgileri 10:07
Daha Eski
RAMS Başakşehir'in rakibi Trabzonspor! RAMS Başakşehir'in rakibi Trabzonspor! 09:58
Penaltı kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı Penaltı kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı 09:50
G.Saray'da Alanyaspor maçı mesaisi başladı! G.Saray'da Alanyaspor maçı mesaisi başladı! 09:48
Yaren Düztaş gümüş madalya kazandı! Yaren Düztaş gümüş madalya kazandı! 09:36
Milliler Sırbistan maçı mesaisinde! Milliler Sırbistan maçı mesaisinde! 09:27
Milli bilardocular çeyrek finalde elendi! Milli bilardocular çeyrek finalde elendi! 09:16