Haberler Basket Erkek Milli Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında milli takımımız kritik bir mücadeleye çıkıyor. Türkiye, grubundaki 4. galibiyetini almak ve turnuvadaki iddiasını sürdürmek istiyor. Türkiye - Sırbistan maçının tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri haberimizde yer alıyor.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 11:07 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 11:08
Türkiye-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu dördüncü maçında, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Sırbistan'ı ağırlıyor. Milli takımımız, gruptaki liderliğini sürdürmek ve 4'te 4 yaparak turnuvadaki iddiasını güçlendirmek için sahaya çıkacak. C Grubu'nda kritik bir mücadele olacak Türkiye - Sırbistan karşılaşması, basketbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Sırbistan gibi güçlü bir rakibe karşı alınacak galibiyet, 12 Dev Adam'ın Avrupa elemelerinde avantajını artıracak ve gruptaki liderliğini pekiştirecek. Bu maç, hem saha içi performans hem de taktiksel strateji açısından büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçı bugün saat 21:00'de oynanacak.

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Sırbistan basketbol maçı TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

12 DEV ADAM OYUNCU KADROSU

Ay-yıldızlılarımızın Türkiye - Sırbistan maçında yer alacak kadrosu belli oldu.

  • Berk İbrahim Uğurlu

  • Cedi Osman

  • Ercan Osmani

  • Furkan Korkmaz

  • Metecan Birsen

  • Onuralp Bitim

  • Ömer Faruk Yurtseven

  • Sertaç Şanlı

  • Şehmus Hazer

  • Tarık Biberoviç

  • Yiğit Arslan

  • Yiğitcan Saybir

