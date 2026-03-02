Türkiye Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu dördüncü maçında, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Sırbistan'ı ağırlıyor. Milli takımımız, gruptaki liderliğini sürdürmek ve 4'te 4 yaparak turnuvadaki iddiasını güçlendirmek için sahaya çıkacak. C Grubu'nda kritik bir mücadele olacak Türkiye - Sırbistan karşılaşması, basketbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Sırbistan gibi güçlü bir rakibe karşı alınacak galibiyet, 12 Dev Adam'ın Avrupa elemelerinde avantajını artıracak ve gruptaki liderliğini pekiştirecek. Bu maç, hem saha içi performans hem de taktiksel strateji açısından büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçı bugün saat 21:00'de oynanacak.

MAÇ GÜNÜ! 🇹🇷 12 Dev Adam, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu dördüncü maçında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Sırbistan'ı ağırlıyor. 🏀 🇹🇷 Türkiye-Sırbistan 🇷🇸 🏟️ Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi 📆 2 Mart 2026, Pazartesi ⏰ 21.00 📺 TRT1 & S Sport… pic.twitter.com/ALwhGHfyau — TBF (@TBF) March 2, 2026

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Sırbistan basketbol maçı TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

12 DEV ADAM OYUNCU KADROSU

Ay-yıldızlılarımızın Türkiye - Sırbistan maçında yer alacak kadrosu belli oldu.

Berk İbrahim Uğurlu

Cedi Osman

Ercan Osmani

Furkan Korkmaz

Metecan Birsen

Onuralp Bitim

Ömer Faruk Yurtseven

Sertaç Şanlı

Şehmus Hazer

Tarık Biberoviç

Yiğit Arslan

Yiğitcan Saybir