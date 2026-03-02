Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Kupası mücadelesinde Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. Kupada final hedefleyen iki ekip, kritik mücadelede avantaj elde etmek istiyor. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve saat bilgisi netleşirken, biletlerin durumu da merak konusu oldu. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı biletleri tükendi mi? Güncel gelişmeler, yayın bilgileri ve tüm detaylar için haberimizi inceleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş-Çaykur Rizespor grup maçı 4 Mart Çarşamba günü 20:30'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Çaykur Rizespor mücadelesi A Spor kanalında canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE KUPASI 4. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

Türkiye Kupası'nda 4. hafta programı şöyle:

Yarın

13.00 Fethiyespor - Fatih Karagümrük

15.30 İstanbulspor - Boluspor

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

20.30 Rams Başakşehir - Trabzonspor

4 Mart Çarşamba

14.30 Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü

20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe

20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Kocaelispor

5 Mart Perşembe

20.30 Antalyaspor - Samsunspor

20.30 Eyüpspor - Konyaspor

20.30 Aliağa FK - Gençlerbirliği

20.30 Bodrum FK - Iğdır FK