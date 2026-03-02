CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi maç saati ve yayıncı kanal bilgileri merak konusu oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 14:15 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 14:18
Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Kupası mücadelesinde Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. Kupada final hedefleyen iki ekip, kritik mücadelede avantaj elde etmek istiyor. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve saat bilgisi netleşirken, biletlerin durumu da merak konusu oldu. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı biletleri tükendi mi? Güncel gelişmeler, yayın bilgileri ve tüm detaylar için haberimizi inceleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş-Çaykur Rizespor grup maçı 4 Mart Çarşamba günü 20:30'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Çaykur Rizespor mücadelesi A Spor kanalında canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE KUPASI 4. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

Türkiye Kupası'nda 4. hafta programı şöyle:

Yarın

13.00 Fethiyespor - Fatih Karagümrük

15.30 İstanbulspor - Boluspor

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

20.30 Rams Başakşehir - Trabzonspor

4 Mart Çarşamba

14.30 Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü

20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe

20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Kocaelispor

5 Mart Perşembe

20.30 Antalyaspor - Samsunspor

20.30 Eyüpspor - Konyaspor

20.30 Aliağa FK - Gençlerbirliği

20.30 Bodrum FK - Iğdır FK

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de transferde flaş gelişme! Kenan Haroun...
İşte Fırtına'nın Başakşehir kafilesi!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
ABD-İsrail-İran savaşında üçüncü gün | Amerika açıkladı: 3 adet F-15E savaş uçağını Kuveyt düşürdü
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!
F.Bahçe'den açıklama! O isim 4 hafta yok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den açıklama! O isim 4 hafta yok F.Bahçe'den açıklama! O isim 4 hafta yok 14:51
Fethiyespor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak! Fethiyespor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak! 14:47
Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı için geri sayım! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı için geri sayım! 14:15
F.Bahçe'den flaş hakem açıklaması! F.Bahçe'den flaş hakem açıklaması! 13:26
Zerenspor'da CEV Şampiyonlar Ligi sınavı! Zerenspor'da CEV Şampiyonlar Ligi sınavı! 13:04
Servet Çetin: Maçın skorundan... Servet Çetin: Maçın skorundan... 12:56
Daha Eski
Göztepe Şubat'ı golsüz kapattı! Göztepe Şubat'ı golsüz kapattı! 12:50
Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakemleri açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakemleri açıklandı! 12:16
Trabzonspor'un rakibi RAMS Başakşehir! Trabzonspor'un rakibi RAMS Başakşehir! 12:14
A Milli Kadın Hentbol'un EHF Avrupa Kupası sınavı! A Milli Kadın Hentbol'un EHF Avrupa Kupası sınavı! 12:05
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in Avrupa Ligi sınavı! Galatasaray Çağdaş Faktoring'in Avrupa Ligi sınavı! 11:34
Türkiye-Sırbistan maçı bilgileri Türkiye-Sırbistan maçı bilgileri 11:07