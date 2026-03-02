CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenebrhaçe'den sakatlık açıklaması! 1 ay sahalardan uzak kalacak

Fenebrhaçe'den sakatlık açıklaması! 1 ay sahalardan uzak kalacak

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun son durumunu açıkladı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 14:51 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 15:01
Fenebrhaçe'den sakatlık açıklaması! 1 ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. Portekizli futbolcu 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo'nun dün akşam oynanan H. Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. denildi.

