Fenebrhaçe'den sakatlık açıklaması! 1 ay sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. Portekizli futbolcu 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo'nun dün akşam oynanan H. Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. denildi.
