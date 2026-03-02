Liverpool'dan son dakika açıklaması! Galatasaray maçında yok

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, ligde Wolverhampton ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. 47 yaşındaki teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile yapılacak mücadele ile ilgili de önemli ifadeler kullandı.

"MAÇLARI KAÇIRACAK" Slot, Florian Wirtz'in sağlık durumuyla ilgili olarak, "İki maçı da kaçıracak ve önümüzdeki haftadan önce geri dönmesi beklenmiyor. Bu süre belki uzayabilir" ifadelerini kullandı.