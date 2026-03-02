Liverpool'dan son dakika açıklaması! Galatasaray maçında yok
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sıcak gelişme... Teknik Direktör Arne Slot, yıldız futbolcunun sarı kırmızılılar ile oynanılacak maçta forma giyemeyeceğini açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, ligde Wolverhampton ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. 47 yaşındaki teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile yapılacak mücadele ile ilgili de önemli ifadeler kullandı.
"MAÇLARI KAÇIRACAK"
Slot, Florian Wirtz'in sağlık durumuyla ilgili olarak, "İki maçı da kaçıracak ve önümüzdeki haftadan önce geri dönmesi beklenmiyor. Bu süre belki uzayabilir" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY AÇIKLAMASI
İki maçın da deplasmanda olmasına değinen Slot, "Avrupa'da oynadığınızda bir kez ev sahibi ve bir kez de deplasmanda maçı yaparsınız. Ama şu anda karşı karşıya olduğumuz durum bu ve bu durumun tek faydası, analiz ekibim ve benim için olabilir. Ekstra olacak zamanımızı Galatasaray maçına hazırlanmak için kullanacağız." dedi.
