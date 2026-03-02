CANLI SKOR ANA SAYFA
Liverpool'dan son dakika açıklaması! Galatasaray maçında yok

Liverpool'dan son dakika açıklaması! Galatasaray maçında yok

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sıcak gelişme... Teknik Direktör Arne Slot, yıldız futbolcunun sarı kırmızılılar ile oynanılacak maçta forma giyemeyeceğini açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 16:01
Liverpool'dan son dakika açıklaması! Galatasaray maçında yok

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray, evinde Premier Lig ekiplerinden Liverpool'u ağırlayacak. Kırmızılar cephesinden yapılan bir son dakika açıklaması taraftarı adeta yıktı.

Liverpool'dan son dakika açıklaması! Galatasaray maçında yok

10 Mart'ta RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesi Liverpool'da dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Haberi, Liverpool'un Hollandalı çalıştırıcısı Arne Slot verdi.

Liverpool'dan son dakika açıklaması! Galatasaray maçında yok

Buna göre; güncel piyasa değeri 125 milyon euro olan yıldız futbolcunun Galatasaray deplasmanında oynayamayacağını kesinleşmiş oldu.

Liverpool'dan son dakika açıklaması! Galatasaray maçında yok

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, ligde Wolverhampton ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. 47 yaşındaki teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile yapılacak mücadele ile ilgili de önemli ifadeler kullandı.

Liverpool'dan son dakika açıklaması! Galatasaray maçında yok

"MAÇLARI KAÇIRACAK"

Slot, Florian Wirtz'in sağlık durumuyla ilgili olarak, "İki maçı da kaçıracak ve önümüzdeki haftadan önce geri dönmesi beklenmiyor. Bu süre belki uzayabilir" ifadelerini kullandı.

Liverpool'dan son dakika açıklaması! Galatasaray maçında yok

GALATASARAY AÇIKLAMASI

İki maçın da deplasmanda olmasına değinen Slot, "Avrupa'da oynadığınızda bir kez ev sahibi ve bir kez de deplasmanda maçı yaparsınız. Ama şu anda karşı karşıya olduğumuz durum bu ve bu durumun tek faydası, analiz ekibim ve benim için olabilir. Ekstra olacak zamanımızı Galatasaray maçına hazırlanmak için kullanacağız." dedi.

