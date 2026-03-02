CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal, Premier Lig'de o rekora ortak oldu!

Arsenal, Premier Lig'de o rekora ortak oldu!

İngiltere Premier Lig 28. hafta mücadelesinde Arsenal evinde Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. Arsenal, atmış olduğu gollerle rekora ortak oldu. İşte detaylar..

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 16:25
Arsenal, Premier Lig'de o rekora ortak oldu!

İngiltere Premier Lig 28. haftada oynanan Londra derbisinde Arsenal, evinde Chelsea'yi konuk etti ve sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Arsenal'ın kaydettiği 2 gol Saliba ve Timber'dan gelirken; Chelsea'nin tek golü ise Hincapie'nin kendi kalesine gönderdiği topla geldi.

Kaydettiği 2 gol de korner organizasyonundan gelen Arsenal, Premier Lig'de tek bir sezonda kornerden 16 gol atarak tarihi rekoru egale etti. 1992/1993 sezonunda Oldham Athletic, 2016/2017 yılında West Bromwich Albion ve yine 2023/2024 sezonunda Arsenal; bu başarıyı elde etmişti.

G.Saray'dan radikal karar! Kadroda 8 futbolcu yok
F.Bahçe'de transferde flaş gelişme! Kenan Haroun...
DİĞER
Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
ABD-İsrail-İran savaşında üçüncü gün | Amerika açıkladı: 3 adet F-15E savaş uçağını Kuveyt düşürdü
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den açıklama! O isim 4 hafta yok
İşte Fırtına'nın Başakşehir kafilesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor mesaisi başladı Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor mesaisi başladı 17:16
G.Saray'dan radikal karar! Kadroda 8 futbolcu yok G.Saray'dan radikal karar! Kadroda 8 futbolcu yok 16:34
Gençlerbirliği'nde hazırlıklar! Gençlerbirliği'nde hazırlıklar! 16:33
Arsenal'dan tarihi rekor! Arsenal'dan tarihi rekor! 16:23
Trabzonspor, İstanbul’a hareket etti! Trabzonspor, İstanbul’a hareket etti! 16:17
Liverpool'dan son dakika açıklaması! G.Saray maçında yok Liverpool'dan son dakika açıklaması! G.Saray maçında yok 16:00
Daha Eski
Galatasaray'da hazırlıklar tamamlandı! Galatasaray'da hazırlıklar tamamlandı! 15:52
Milli Basketbol Takımı'na yeni sponsor! Milli Basketbol Takımı'na yeni sponsor! 15:40
Arsenal liderliğini korudu! Arsenal liderliğini korudu! 15:17
İşte Fırtına'nın Başakşehir kafilesi! İşte Fırtına'nın Başakşehir kafilesi! 15:14
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 15:06
Alperen Şengün'ün favori yemekleri! Alperen Şengün'ün favori yemekleri! 15:03