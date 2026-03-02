Arsenal, Premier Lig'de o rekora ortak oldu!

İngiltere Premier Lig 28. haftada oynanan Londra derbisinde Arsenal, evinde Chelsea'yi konuk etti ve sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Arsenal'ın kaydettiği 2 gol Saliba ve Timber'dan gelirken; Chelsea'nin tek golü ise Hincapie'nin kendi kalesine gönderdiği topla geldi.
Kaydettiği 2 gol de korner organizasyonundan gelen Arsenal, Premier Lig'de tek bir sezonda kornerden 16 gol atarak tarihi rekoru egale etti. 1992/1993 sezonunda Oldham Athletic, 2016/2017 yılında West Bromwich Albion ve yine 2023/2024 sezonunda Arsenal; bu başarıyı elde etmişti.
Arsenal equal the record for most goals scored from a corner in a single Premier League season (16) 🚩 pic.twitter.com/jkQQ3HPjui— B/R Football (@brfootball) March 1, 2026