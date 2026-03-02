Gençlerbirliği, kupa maçının hazırlıklarına başladı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Mart Perşembe günü Aliağa FK ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı-siyahlılar, kritik maç öncesi Beştepe Tesisleri'nde çift antrenman yaptı. İşte detaylar...

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Aliağa Futbol ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda Zecorner Kayserispor maçında uzun süre forma giyen oyuncular, salonda yenilenme çalışması yaptı. Karşılaşmada kısa süre görev alan ve forma şansı bulamayan futbolcular ise sahada çalıştı.

Teknik direktör Levent Şahin yönetimindeki idman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyununun ardından MAS (Maksimum Aerobik Hız) koşusu yapan kırmızı-siyahlılar, dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşması, 5 Mart Perşembe günü Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

