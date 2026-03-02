Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçı kamp kadrosunu açıkladı!

Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçı kamp kadrosunu duyurdu. Listede yer alan 21 futbolcu sosyal medya ve resmi internet sitesinden kamuoyu ile paylaşıldı. İşte Bordo mavili ekibin İstanbul'a gelecek oyuncu listesi:

🎙️ @YunusEmreSel: Başakşehir ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçında Fatih Tekke'nin çok radikal değişimler yapmasını beklemiyoruz. Genelde kupa maçlarında kaleyi Onuralp Çevikkan koruyordu. Yine Başakşehir maçında ben kalede Onuralp Çevikkan'ı bekliyorum. pic.twitter.com/MnFakr3Upl