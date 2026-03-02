CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler EuroLeague EuroLeague'de 2 maç için erteleme kararı

EuroLeague'de 2 maç için erteleme kararı

Euroleague, 30. haftada oynanacak iki karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 18:20
EuroLeague'de 2 maç için erteleme kararı

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, 5 Mart Perşembe günü oynanması planlanan Maccabi Rapid-Hapoel IBI ve Partizan-Dubai Basket maçlarının bölgedeki hava sahasının geçici olarak kapatılması sebebiyle ertelendiğini belirtildi.

Açıklamada "Avrupa Ligi, etkilenen takımlarla birlikte maçların yeniden planlanması için en iyi seçenekleri değerlendirecek, son gelişmeleri yakından takip edecek, yerel ve uluslararası yetkililer ile ilgili tüm kuruluşlarla sürekli iletişim halinde kalarak herkesin güvenliğini ve sağlığını sağlayacaktır. Önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi yayınlanacaktır." denildi.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. Çatışmalar devam ederken birçok Orta Doğu ülkesi hava sahasını kapattı.

