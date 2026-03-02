CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Pisa-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pisa-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Pisa ile Bologna karşı karşıya gelecek. Düşme hattında yer alan ve kötü gidişe son vermek isteyen Pisa, 15 puanla 19. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan üst sıralara çıkışını sürdürmeyi amaçlayan Bologna ise 36 puanla 9. sırada bulunuyor. Peki, Pisa-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 18:32
Pisa-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pisa-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 27. haftasında düşme hattındaki Pisa ile Avrupa hedefleyen Bologna kozlarını paylaşacak. 15 puanla 19. sırada bulunan ve kötü gidişatına dur demek isteyen Pisa, sahasında zor bir sınav verecek. Deplasmanda hata yapmadan üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Bologna ise 36 puanla 9. sırada yer alıyor. Peki, Pisa-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PISA-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 27. haftasında oynanacak Pisa-Bologna maçı 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

PISA-BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Pisa-Bologna maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

G.Saray'dan radikal karar! Kadroda 8 futbolcu yok
F.Bahçe'de transferde flaş gelişme! Kenan Haroun...
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
AK Parti'den İran saldırılarına net mesaj: Diplomasi sürerken yapılan saldırı kabul edilemez
Liverpool'dan son dakika açıklaması! G.Saray maçında yok
F.Bahçe'den açıklama! O isim 4 hafta yok
