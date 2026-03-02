Pisa-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 27. haftasında düşme hattındaki Pisa ile Avrupa hedefleyen Bologna kozlarını paylaşacak. 15 puanla 19. sırada bulunan ve kötü gidişatına dur demek isteyen Pisa, sahasında zor bir sınav verecek. Deplasmanda hata yapmadan üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Bologna ise 36 puanla 9. sırada yer alıyor. Peki, Pisa-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PISA-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 27. haftasında oynanacak Pisa-Bologna maçı 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

PISA-BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Pisa-Bologna maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.