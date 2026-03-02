CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç'ten gümüş madalya başarısı!

Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç'ten gümüş madalya başarısı!

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 20:12
Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç'ten gümüş madalya başarısı!

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen organizasyonun 2. günü, 10 metre havalı tabanca karışık takım yarışmasıyla tamamlandı.

2025'in Avrupa şampiyonu Şevval İlayda Tarhan-Yusuf Dikeç ikilisi, elemeleri 583 puanla lider bitirerek finale yükseldi.

Finalde 24'er atış sonunda 475.6 puan toplayan Şevval İlayda ile Yusuf, Macar Veronika Major-Akos Karoly Nagy ikilisinin (479.1 puan) arkasında Avrupa 2'ncisi oldu.

Türkiye'nin 2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'ndaki madalya sayısı, 4'e (3 gümüş, 1 bronz) yükseldi.

F.Bahçe'de transferde flaş gelişme! Kenan Haroun...
İlkay'dan flaş itiraf! "Futbolda en nefret ettiğim şey..."
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye dünyaya uyarı: "Sinsi hesapları gayet iyi biliyoruz"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Liverpool'dan son dakika açıklaması! G.Saray maçında yok
F.Bahçe'den açıklama! O isim 4 hafta yok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eczacıbaşı Dynavit Dörtlü Final'de Eczacıbaşı Dynavit Dörtlü Final'de 19:25
İlkay'dan flaş itiraf! "Futbolda en nefret ettiğim şey..." İlkay'dan flaş itiraf! "Futbolda en nefret ettiğim şey..." 18:33
Pisa-Bologna maçı ne zaman? Pisa-Bologna maçı ne zaman? 18:32
"Sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" "Sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" 18:25
EuroLeague'de 2 maç için erteleme kararı EuroLeague'de 2 maç için erteleme kararı 18:20
Real Madrid-Getafe maçı detayları Real Madrid-Getafe maçı detayları 18:04
Daha Eski
Semedo’nun eşi trafik kazası geçirdi Semedo’nun eşi trafik kazası geçirdi 17:54
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor mesaisi başladı Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor mesaisi başladı 17:16
G.Saray'dan radikal karar! Kadroda 8 futbolcu yok G.Saray'dan radikal karar! Kadroda 8 futbolcu yok 16:34
Gençlerbirliği'nde hazırlıklar! Gençlerbirliği'nde hazırlıklar! 16:33
Arsenal'dan tarihi rekor! Arsenal'dan tarihi rekor! 16:23
Trabzonspor, İstanbul’a hareket etti! Trabzonspor, İstanbul’a hareket etti! 16:17