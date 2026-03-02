CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Udinese-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Udinese ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak isteyen Udinese, 32 puanla 12. sırada alıyor. Düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen ve 24 puanla 16. sırada bulunan Fiorentina ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Peki, Udinese-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 19:56
Udinese-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da heyecan dorukta! 27. hafta mücadelesinde Udinese, evinde Fiorentina'yı ağırlıyor. 3 maçtır galibiyetten uzak kalan ve 32 puanla 12. sıradaki ev sahibi Udinese, taraftarı önünde moral bulup üst sıralara tırmanmak istiyor. Öte yandan 24 puanla düşme hattının yakınında yer alan ve 16. sırada yer alan Fiorentina, deplasmanda puan kaybetmeyi göze alamıyor. Küme düşme mücadelesinde kritik öneme sahip bu karşılaşma, her iki takım için de sezon gidişatını belirleyecek. Peki, Udinese-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UDINESE-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 27. haftasında oynanacak Udinese-Fiorentina maçı 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

UDINESE-FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bluenergy Stadyumu'nda oynanacak Udinese-Fiorentina maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
