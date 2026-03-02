CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'tan kitap bağışı kampanyası!

Beşiktaş'tan kitap bağışı kampanyası!

Beşiktaş Kulübü, 123. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 4 Mart Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Çaykur Rizespor maçında anlamlı bir bağış kampanyasına imza atacak.

Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 20:14
Beşiktaş'tan kitap bağışı kampanyası!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre etkinlik kapsamında siyah-beyazlı kulüp, Milli Eğitim Bakanlığı ve liderliğini Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın eşi Eren Adalı'nın yaptığı "İyiliğe Kanat Aç Topluluğu" ile iş birliği yapacak.

Açıklamada, "Kitabın ışığıyla ay-yıldızın gölgesinde" sloganıyla hayata geçirilen bağış kampanyasında, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçına gelecek siyah-beyazlı taraftarlardan yanlarında getirecekleri kitapları stat girişinde görevlilere teslim etmesi istendi.

Toplanan kitaplar, daha sonra İyiliğe Kanat Aç Topluluğu'nun koordinasyonuyla ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşacak.

Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası dördüncü hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

