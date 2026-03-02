CANLI SKOR ANA SAYFA
Real Madrid-Getafe maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid-Getafe maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid ile Getafe karşı karşıya gelecek. Barcelona'nın kazandığı haftada hata yapmadan puan farkını tekrar 1'e düşürmenin hesaplarını yapan eflatun-beyazlılar, evinde oynayacağı mücadeleden 3 puan ile ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu karşılaşmada Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. Öte yandan futbolseverler, "Real Madrid-Getafe maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Real Madrid-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 18:04
Real Madrid-Getafe maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid-Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Getafe'yi ağırlıyor. Barcelona'nın kazandığı haftada eflatun-beyazlılar, liderlik yarışında puan farkını tekrar 1'e düşürmek için sahaya çıkacak. Alvaro Arbeloa'nın öğrencileri, evlerinde oynayacakları kritik mücadeleden 3 puan alarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Maçın en büyük merak konularından biri ise Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği. Türk yıldızın kadroda yer alması futbolseverler tarafından büyük ilgiyle bekleniyor. Peki, Real Madrid-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

REAL MADRID-GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 26. haftasında oynanacak Real Madrid-Getafe maçı 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

REAL MADRID-GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid-Getafe maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRID-GETAFE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Alaba, Carreras; Valverde, Arda Güler, Tchouameni, Camavinga; Garcia, Vinicius Junior

Getafe: Soria; Femenia, Duarte, Romero, Rico, Iglesias; Martin, Milla, Arambarri; Vazquez, Satriano

