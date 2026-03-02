CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basket Erkek Milli Ömer Faruk Yurtseven: Bugün agresif olmam gerektiğini hissettim

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu dördüncü maçında Sırbistan'ı 94-86 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda milli oyuncular Ömer Faruk Yurtseven, takım olarak iyi iş çıkardıklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 00:39
Ay-yıldızlı basketbolculardan Ömer Faruk Yurtseven, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada 17 sayı ve 4 ribauntluk performans sergileyen Ömer Faruk Yurtseven, "Herkes kazanmaya çok yardımcı oldu. Çok zor bir maçtı. Herkesin ufak sakatlıkları vardı. Sezonun ortasında herkes yorgun. Buraya gelip bu performansı ortaya koymak kolay değil. Herkese teşekkür ediyorum. Takım oyunu gerekti. Ben ve Tarık bugün biraz daha ağır yükü kaldırdık. Takım olarak çok güzel bir iş yaptık." diye konuştu.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki atmosferden övgüyle söz eden 27 yaşındaki pivot, "Salonda çok güzel bir görüntü vardı. Taraftarımızın önünde oynamak ayrı bir enerji veriyor. Sırbistan'ı deplasmanda yendik ama o enerjiyi orada alamadık. Burada apayrı bir heyecan, hazırlık oluyor. Bugün agresif olmam gerektiğini hissettim. İlk maçta yapamamıştım. Çok iyi başladık. Sonra rakibimiz geri geldi. O hataları düzeltmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

