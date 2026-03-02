Tarık Biberovic: Son nefesime kadar devam edeceğim

Müsabakada 21 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistle oynayan Tarık Biberovic, Sırbistan maçı sonrası galibiyetten dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Desteklerinden dolayı ay-yıldızlı basketbolseverlere teşekkür eden Tarık, "Buraya gelen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Türk'ün ne olduğunu herkese, tüm Avrupa'ya gösterdiler. Bizi destekleyip çok yardımcı oldular. Kaliteli bir takımız, bunu gösterdiğimiz için de çok mutluyum. Tüm teknik heyete de teşekkür ederim." dedi.

Tüm amacını "sahada sadece kazanmak" olarak nitelendiren 25 yaşındaki basketbolcu, "Son nefesime kadar devam edeceğim. Sakatlığım o kadar ciddi değil, o kadar etkilemedi. Geçiyor zaten. Bunu önemsemedim. Kazandığımız için çok mutluyum. Yazın da inşallah galibiyetlere devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Baskı altında oynamayı sevdiğinin altını çizen Tarık Biberovic, "Bizim takımın, hocanın da dediği gibi nerede ihtiyaç varsa hücum veya savunmada her şeye hazırım. Her basketbolcu gibi hayatımın sonuna kadar baskılı oynamak isteyen biriyim. Bundan keyif alıyorum. Allah'ın izniyle daha uzun yıllar oynamaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.