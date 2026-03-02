Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Grubu zirvede tamamlamayı hedefleyen iki ekip, son haftadaki kritik maçta hata yapmamak için sahaya çıkacak. Okan Buruk yönetiminde 3'te 3 yapan Galatasaray, 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile ilerleyen Alanyaspor karşısında dikkatli olmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı ekipte bazı kilit oyuncuların eksik olması, maç öncesi muhtemel 11'lerin merak edilmesine yol açıyor. Futbolseverler ayrıca "Alanyaspor-Galatasaray maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırıyor. Peki, Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?