Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Grubu zirvede tamamlamak için son hafta mücadelelerini kazanmayı amaçlayan iki takım da hata yapmak istemiyor. Okan Buruk yönetiminde 3'te 3 yaparak yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Galatasaray kadrosunda önemli eksikler yer alırken, muhtemel 11'ler merak ediliyor. Öte yandan futbolseverler, "Alanyaspor-Galatasaray maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 00:31
ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Mounie, Ruan, Merschack, Ui-Jo Hwang
Galatasaray: Günay, Boey, Kaan, Singo, Eren, İlkay, Torreira, Sara, Sane, Asprilla, Barış
#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪
🏆 Ziraat Türkiye Kupası
🗓️ A Grubu 4. Hafta
⚽ C. Alanyaspor
📆 03.03.2026
⏰ 20.30
🏟️ Alanya Oba Stadyumu
📲 #ALNvGS pic.twitter.com/AbqJW8lz1y
#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪
ALANYASPOR İLE GALATASARAY ARASINDA 5. RANDEVU
Alanyaspor ile Galatasaray bu zamana kadar Türkiye Kupası'nda 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-yeşilliler de 2 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda Aslan'ın 7 golüne, Akdeniz ekibi de 7 golle karşılık verdi. İki takım arasında bu sezon Süper Lig'de oynanan maçları Galatasaray, 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.
📢 Maç Günü
🏆 Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta
🕘 20.30
🆚 Galatasaray
📍 Alanya Oba Stadyumu
📺 A Haber
#CorendonAlanyaspor | #ALYvGS pic.twitter.com/nmhCeNlR7V
📢 Maç Günü
ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve riske edilmek istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi kafilede yer almadı.
Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
"Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey."
ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ
Alanyaspor-Galatasaray maçı hakemi Çağdaş Altay oldu. Altay'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Hüseyin Aylak Yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Alpaslan Şen üstlenecek.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.