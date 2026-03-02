CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Grubu zirvede tamamlamak için son hafta mücadelelerini kazanmayı amaçlayan iki takım da hata yapmak istemiyor. Okan Buruk yönetiminde 3'te 3 yaparak yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Galatasaray kadrosunda önemli eksikler yer alırken, muhtemel 11'ler merak ediliyor. Öte yandan futbolseverler, "Alanyaspor-Galatasaray maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 00:31
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Grubu zirvede tamamlamayı hedefleyen iki ekip, son haftadaki kritik maçta hata yapmamak için sahaya çıkacak. Okan Buruk yönetiminde 3'te 3 yapan Galatasaray, 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile ilerleyen Alanyaspor karşısında dikkatli olmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı ekipte bazı kilit oyuncuların eksik olması, maç öncesi muhtemel 11'lerin merak edilmesine yol açıyor. Futbolseverler ayrıca "Alanyaspor-Galatasaray maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırıyor. Peki, Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. haftasında oynanacak Alanyaspor-Galatasaray maçı 3 Mart 2026 Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor-Galatasaray maçı A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Mounie, Ruan, Merschack, Ui-Jo Hwang

Galatasaray: Günay, Boey, Kaan, Singo, Eren, İlkay, Torreira, Sara, Sane, Asprilla, Barış

ALANYASPOR İLE GALATASARAY ARASINDA 5. RANDEVU

Alanyaspor ile Galatasaray bu zamana kadar Türkiye Kupası'nda 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-yeşilliler de 2 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda Aslan'ın 7 golüne, Akdeniz ekibi de 7 golle karşılık verdi. İki takım arasında bu sezon Süper Lig'de oynanan maçları Galatasaray, 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve riske edilmek istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey."

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Alanyaspor-Galatasaray maçı hakemi Çağdaş Altay oldu. Altay'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Hüseyin Aylak Yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Alpaslan Şen üstlenecek.

