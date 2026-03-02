CANLI SKOR ANA SAYFA
Real Madrid'e şampiyonluk yarışında Getafe çelmesi: İşte maçın özeti

İspanya La Liga 26. hafta maçında Real Madrid sahasında Getafe'yi ağırladı. Eflatun-beyazlılar, Estadio Bernabeu'da kaybederek şampiyonluk yolunda yara aldı. İşte maçın detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 01:04
Real Madrid'e şampiyonluk yarışında Getafe çelmesi: İşte maçın özeti

Real Madrid, İspanya La Liga 26. hafta maçında Getafe'ye sahasında 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 39. dakikada Martin Satriano kaydetti.

Milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı. Güler, 70. dakikada oyundan çıkarak yerini Franco Mastantuono'ya bıraktı. Mastantuono, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Getafe'de ise Adrian Liso 90+7. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Real Madrid, 60 puanda kaldı ve lider Barcelona ile arasındaki puan farkı 4'e yükseldi. Getafe ise 32 puana yükseldi ve 11. sırada yer aldı.

