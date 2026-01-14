CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Napoli-Parma maçı izle | Saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Napoli-Parma maçı izle | Saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Serie A’nın 20. haftasında Napoli, kendi sahasında ligin dişli ekiplerinden Parma’yı konuk ediyor. Teknik direktör Antonio Conte yönetiminde topladığı 39 puanla 3. sırada yer alan ve liderle arasındaki farkı kapatmak isteyen Napoli, taraftarı önünde mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Diğer tarafta, 21 puanla 14. sırada yer alan ve küme düşme hattından uzaklaşarak orta sıralarda kalıcı olmayı hedefleyen Carlos Cuesta’nın Parma’sı ise, bu zorlu deplasmandan puan çıkararak büyük bir sürprize imza atmayı planlıyor. Napoli’nin iç sahadaki baskın oyununa karşılık, Parma’nın kontra ataklardaki hızı maçın kaderini belirleyecek en önemli unsur olarak öne çıkıyor. İşte Napoli-Parma maçının detayları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 14:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Napoli-Parma maçı izle | Saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Napoli-Parma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Napoli, geçtiğimiz hafta alınan galibiyetin moralini Parma karşısında da sürdürerek zirve yarışındaki iddiasını perçinlemek istiyor. Konuk ekip Parma cephesinde ise teknik direktör Carlos Cuesta, Napoli'ye karşı taktiksel bir sürpriz hazırlığında. Ancak Napoli'nin evindeki güçlü atmosfer ve kadro derinliği, onları bu maçın mutlak favorisi kılıyor. İşte Napoli-Parma maçının yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

Napoli-Parma MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Napoli-Parma maçı, 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Diego Armando Maradona'daki mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Napoli-Parma MAÇI HANGİ KANALDA?

Napoli-Parma maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Napoli-Parma MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Lang; Hojlund

Parma: Corvi; Del Prato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabe, Keita, Sorensen; Ondrejka, Benedyczak; Pellegrino

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - D&R
Samsunspor sürprize yer vermedi!
DİĞER
Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'de ilk talebi belli oldu! Anthony Musaba detayı...
"Eko"sistemin narko-fuhuş-kumar görüntüleri çıktı! Rabia Karaca döküldü: Murat Gülibrahimoğlu Fatih Keleş'e eskort gönderip hafriyata çöktü
Fred'de sürpriz gelişme! Kante sonrası ayrılacak derken...
G.Saray iki yıldız için daha Milano'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter-Lecce maçı muhtemel 11'leri! Inter-Lecce maçı muhtemel 11'leri! 14:30
G.Saray'a dev gelir! Resmen açıklandı G.Saray'a dev gelir! Resmen açıklandı 14:24
Napoli-Parma maçı canlı yayın bilgisi! Napoli-Parma maçı canlı yayın bilgisi! 14:14
Ruan ve Sabra Göztepe’de kaldı! Ruan ve Sabra Göztepe’de kaldı! 13:52
Chelsea-Arsenal maçı hangi kanalda? Chelsea-Arsenal maçı hangi kanalda? 13:44
Alexandra Frantti sakatlandı! Alexandra Frantti sakatlandı! 13:35
Daha Eski
Fred'de sürpriz gelişme! Kante sonrası ayrılacak derken... Fred'de sürpriz gelişme! Kante sonrası ayrılacak derken... 13:33
Hoffenheim-Mönchengladbach maçı detayları! Hoffenheim-Mönchengladbach maçı detayları! 13:26
Teniste Uluslararası Gençler Turnuvası! Teniste Uluslararası Gençler Turnuvası! 13:18
Ajax Ibrahimovic'i açıkladı! Ajax Ibrahimovic'i açıkladı! 13:12
Tüm ayrıntılarıyla Leipzig-Freiburg maçı! Tüm ayrıntılarıyla Leipzig-Freiburg maçı! 13:10
Kanarya kupa yolunda ilk puanın peşinde! Kanarya kupa yolunda ilk puanın peşinde! 12:59