Napoli-Parma maçı izle | Saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Napoli-Parma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Napoli, geçtiğimiz hafta alınan galibiyetin moralini Parma karşısında da sürdürerek zirve yarışındaki iddiasını perçinlemek istiyor. Konuk ekip Parma cephesinde ise teknik direktör Carlos Cuesta, Napoli'ye karşı taktiksel bir sürpriz hazırlığında. Ancak Napoli'nin evindeki güçlü atmosfer ve kadro derinliği, onları bu maçın mutlak favorisi kılıyor. İşte Napoli-Parma maçının yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

Napoli-Parma MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Napoli-Parma maçı, 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Diego Armando Maradona'daki mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Napoli-Parma MAÇI HANGİ KANALDA?

Napoli-Parma maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Napoli-Parma MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Lang; Hojlund

Parma: Corvi; Del Prato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabe, Keita, Sorensen; Ondrejka, Benedyczak; Pellegrino