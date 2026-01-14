CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Chelsea-Arsenal yarı final MAÇI CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea-Arsenal yarı final MAÇI CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası yarı final müsabakasında Chelsea, evinde ezeli rakibi Arsenal’ı konuk ederek finale giden yolda avantajlı bir skor arıyor. Yeni teknik direktörü Liam Rosenior yönetiminde taze bir sayfa açan ve FA Cup’ta Charlton karşısında aldığı 5-1’lik galibiyetle moral depolayan Chelsea, taraftarı önünde rakibini devirip şubat ayındaki rövanş öncesi kapıyı aralamayı hedefliyor. Diğer tarafta, kupayı müzesine götürmeyi sezonun ana amaçlarından biri olarak belirleyen Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal ise, son yıllarda rakibine karşı kurduğu 9 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek deplasmanda avantajlı bir sonuç almanın planlarını yapıyor. İki Londra devinin de sahaya as kadrolarına yakın isimlerle çıkması beklenirken, Stamford Bridge’in atmosferi altında oynanacak bu 90 dakika, İngiliz futbolseverlere tam anlamıyla bir kupa şöleni vaat ediyor. İşte Chelsea-Arsenal maçının detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 13:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Chelsea-Arsenal yarı final MAÇI CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Volkswagen Arena'da çalacak düdük, her iki takım için de sezonun geri kalanı adına belirleyici bir nitelik taşıyor. Ev sahibi Wolfsburg, Bayern Münih karşısındaki tarihi hezimetin ardından taraftarına kendini affettirmek istiyor. Teknik heyet, orta sahada tecrübeli yıldız Christian Eriksen ve kaptan Maximilian Arnold'un liderliğinde oyunun kontrolünü eline almayı planlıyor. Ancak Wolfsburg'da sakatlıkları süren as isimlerin yokluğu hücum gücünü kısıtlıyor. St. Pauli cephesinde ise Alexander Blessin'in öğrencileri, deplasmandaki dirençli oyunlarıyla puan arayacak. Jackson Irvine'ın orta sahadaki dinamizmi, Wolfsburg'un sarsılmış savunmasını zorlamaya aday. İşte Wolfsburg-St. Pauli maçı yayın bilgileri...

Chelsea-Arsenal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea-Arsenal maçı, 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Stamford Bridge'deki mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Chelsea-Arsenal MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea-Arsenal maçı Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

Chelsea-Arsenal MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Jorgensen; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Fernandez; Estevao, Palmer, Neto; Delap

Arsenal: Kepa; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli

ASpor CANLI YAYIN

Aliağa FK-Samsunspor | CANLI İZLE
Fred'de sürpriz gelişme! Kante sonrası ayrılacak derken...
DİĞER
Dünyanın en iyi 15 stoperi açıklandı! Zirvenin sahibi o isim oldu...
İmamoğlu'nun A Takımı'nın narko-fuhuş partisi görüntüleri! İBB paralarıyla villada striptiz: Uyuşturucuyu Gülibrahimoğlu mu temin etti?
F.Bahçe'den Nunez bombası! Transferde Lugano faktörü
G.Saray iki yıldız için daha Milano'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Teniste Uluslararası Gençler Turnuvası! Teniste Uluslararası Gençler Turnuvası! 13:18
Ajax brahimovic'i açıkladı! Ajax brahimovic'i açıkladı! 13:12
Tüm ayrıntılarıyla Leipzig-Freiburg maçı! Tüm ayrıntılarıyla Leipzig-Freiburg maçı! 13:10
Kanarya kupa yolunda ilk puanın peşinde! Kanarya kupa yolunda ilk puanın peşinde! 12:59
İşte Türkiye Kupası'nda günün maçlaırnın VAR'ları! İşte Türkiye Kupası'nda günün maçlaırnın VAR'ları! 12:56
Köln-Bayern Münih maçı hakkında! Köln-Bayern Münih maçı hakkında! 12:52
Daha Eski
Amine Harit'ten G.Saray itirafı! Amine Harit'ten G.Saray itirafı! 12:49
Real Madrid'de Arda Güler'i bekleyen tehlike! Real Madrid'de Arda Güler'i bekleyen tehlike! 12:39
Aliağa FK-Samsunspor | CANLI İZLE Aliağa FK-Samsunspor | CANLI İZLE 12:38
Alvarez'den büyük fedakarlık! Alvarez'den büyük fedakarlık! 12:23
Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi! Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi! 11:55
G.Saray'da gündem yeniden Jhon Arias! G.Saray'da gündem yeniden Jhon Arias! 11:53