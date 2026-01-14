Chelsea-Arsenal yarı final MAÇI CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Chelsea-Arsenal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea-Arsenal maçı, 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Stamford Bridge'deki mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Chelsea-Arsenal MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea-Arsenal maçı Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

Chelsea-Arsenal MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Jorgensen; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Fernandez; Estevao, Palmer, Neto; Delap

Arsenal: Kepa; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli