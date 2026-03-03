Maç Sonuçları

Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan, Corendon Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanan kritik mücadeleyle sürüyor. A Grubu 4. hafta maçında Corendon Alanyaspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Çeyrek finale yükselmek isteyen iki ekip için karşılaşma büyük önem taşıyor. Alanyaspor-Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 03 Mart 2026, Salı 19:34 Güncelleme: 03 Mart 2026, Salı 19:36

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor. Üst tura çıkmak için mücadele verecek iki takım sahaya kazanmak için çıkıyor. Geçtiğimiz hafta ligde karşılaşan iki ekibin maçında sarı kırmızılılar 3-1'lik skorla galip gelmişti.

ALANYASPOR-GALATASARAY 11'LER

Corendon Alanyaspor: Victor, Aliti, Efecan, Enes, Güven, Hagi, Janvier, Fatih, İbrahim, Viana, Makouta

Galatasaray: Günay, Boey, Kaan, Eren, Jakobs, İlkay, Nhaga, Barış, Ahmed, Asprilla, Sane

CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Corendon Alanyaspor-Galatasaray mücadelesi saat 20.30'da oynanacak. Mücadele A Haber ekranlarında canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE KUPASI GRUP TAKVİMİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması karşılaşmaları belirlenen takvim doğrultusunda oynanıyor:

A Grubu müsabakaları 3 Mart Salı
C Grubu maçları 4 Mart Çarşamba
B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe günü yapılacak
Grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından, her grupta ilk iki sırayı alan toplam 6 takım ile en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek. Böylece toplam 8 ekip bir üst turda mücadele etme hakkı kazanacak.

