Başakşehir-Trabzonspor MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A SPOR CANLI İZLE (Başakşehir-Trabzonspor maçı canlı izle)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 4. hafta heyecanı, Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Nuri Şahin yönetimindeki turuncu-lacivertliler, sahasında kazanarak kupada yoluna güçlü bir şekilde devam etmeyi hedefliyor. 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 4. sırada bulunan Başakşehir, aynı puan durumuna sahip Trabzonspor karşısında hata yapmak istemiyor. Bordo-mavililer ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmenin peşinde. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, "Başakşehir-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası Başakşehir-Trabzonspor maçı bugün saat 20:30'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir-Trabzonspor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NASIL İZLENİR?

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Opoku, Ba, Ömer Ali, Yusuf Sarı, Kemen, Umut, Operi, Selke, Fayzullayev, Shomurodov.

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Savic, Batagov, Lovik, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Mustafa, Onuachu.

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Başakşehir-Trabzonspor maçı hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Anıl Usta yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Faruk Gültekin üstlenecek. Başakşehir-Trabzonspor maçı VAR hakemi Özer Özden olurken, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.