Samsunspor sürprize yer vermedi: 6-2

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı 2. hafta maçlarıyla hız kesmeden devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de devre arasında 6. sırada giren ve aynı zamanda UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteren Samsunspor, TFF 2. Lig'de 6. sırada yer alan Aliağa FK'ya konuk oldu. Kırmızı Şimşekler, Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 6-2 kazandı. Ev sahibi, 25. dakikada Mustafa Saymak'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Samsunspor'un golleri Mouandilmadji, Yalçın Kayan (2), Celil Yüksel, Tahsin Bülbül ve Polat Yaldır'dan geldi. Aliağa FK'da ise fileleri havalandıran isimler Burak Süleyman ile Malik Karaahmet oldu.

Bu sonuç ile birlikte Samsunspor, grupta 6 puan ile zirveye yerleşti. Güçlü rakibine karşı iki gol kaydetmeyi başaran Aliağa FK ise 1 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ