Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubunun ikinci haftasında Ankara Keçiörengücü ile mücadele edecek. Siyah-beyazlı kulüp BJK Nevzat Demir Tesislerinde yaptığı idman ile hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 15:11
Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında 15 Ocak'ta Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik ve duran top çalışmasıyla sona erdi.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak.

