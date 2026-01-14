CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Inter-Lecce CANLI İZLE | Maç saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri

Serie A’nın 20. haftasında lider Inter, evinde küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Lecce’yi konuk ediyor. Teknik direktör Cristian Chivu yönetiminde 43 puanla zirvede yer alan ve geçtiğimiz hafta Napoli ile 2-2 berabere kalarak galibiyet serisi bozulan Inter, taraftarı önünde yeniden kazanarak şampiyonluk yolunda yara almamak istiyor. 17 puanla 17. sırada bulunan ve son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla tehlike çanlarını yakından hisseden Lecce ise, dev rakibi karşısında katı bir savunma anlayışıyla sahada olup en azından 1 puanı kurtararak evine dönmenin hesaplarını yapıyor. İki takım arasındaki kalite farkına rağmen, Inter'deki önemli eksikler ve Lecce'nin direniş potansiyeli sonucu tahmin edilemez kılıyor. İşte Inter-Lecce maçının yayın bilgileri...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 14:30
Inter-Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Inter, San Siro'ya hem liderliğini korumak hem de geçtiğimiz hafta Napoli karşısında kaybedilen 2 puanı telafi etmek amacıyla çıkıyor; ancak Milano devinde sakatlık haberleri can sıkıyor. Takımın maestrosu Hakan Çalhanoğlu, Napoli maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak; ayrıca Darmian ve Dumfries gibi kilit kanat oyuncularının yokluğu Chivu'yu rotasyona zorluyor. Orta sahada Hakan'ın boşluğunu Petar Sucic'in doldurması beklenirken, hücumda Lautaro Martinez'in yanında Ange-Yoan Bonny'nin şans bulabileceği konuşuluyor. Konuk ekip Lecce tarafında ise teknik direktör Eusebio Di Francesco, cezalı olan Gaspar ve Ramadani ile sakatlığı süren Berisha'nın yokluğunda savunma ağırlıklı bir bir kurguyla sahada olacak. Lecce'nin bu sezon deplasmanlarda gol yollarında yaşadığı kısırlık, Inter'in eksiklerine rağmen maçın mutlak favorisi olarak öne çıkmasını sağlıyor. işte Inter-Lecce maçının tüm detayları...

Inter-Lecce MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter-Lecce maçı, 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak. San Siro'daki mücadele, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Inter-Lecce MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter-Lecce maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Inter-Lecce MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Augusto; Henrique, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Bonny, Martinez

Lecce: Falcone; Veiga, Gabriel, Perez, Gallo; Kaba, Coulibaly, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil

