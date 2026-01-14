Inter-Lecce CANLI İZLE | Maç saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri

Inter-Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Inter, San Siro'ya hem liderliğini korumak hem de geçtiğimiz hafta Napoli karşısında kaybedilen 2 puanı telafi etmek amacıyla çıkıyor; ancak Milano devinde sakatlık haberleri can sıkıyor. Takımın maestrosu Hakan Çalhanoğlu, Napoli maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak; ayrıca Darmian ve Dumfries gibi kilit kanat oyuncularının yokluğu Chivu'yu rotasyona zorluyor. Orta sahada Hakan'ın boşluğunu Petar Sucic'in doldurması beklenirken, hücumda Lautaro Martinez'in yanında Ange-Yoan Bonny'nin şans bulabileceği konuşuluyor. Konuk ekip Lecce tarafında ise teknik direktör Eusebio Di Francesco, cezalı olan Gaspar ve Ramadani ile sakatlığı süren Berisha'nın yokluğunda savunma ağırlıklı bir bir kurguyla sahada olacak. Lecce'nin bu sezon deplasmanlarda gol yollarında yaşadığı kısırlık, Inter'in eksiklerine rağmen maçın mutlak favorisi olarak öne çıkmasını sağlıyor. işte Inter-Lecce maçının tüm detayları...

Inter-Lecce MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter-Lecce maçı, 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak. San Siro'daki mücadele, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Inter-Lecce MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter-Lecce maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Inter-Lecce MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Augusto; Henrique, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Bonny, Martinez

Lecce: Falcone; Veiga, Gabriel, Perez, Gallo; Kaba, Coulibaly, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil