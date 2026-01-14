CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Almanya Bundesliga Hoffenheim-Mönchengladbach maçı CANLI | Maç saati, kanalı ve yayın bilgisi

Hoffenheim-Mönchengladbach maçı CANLI | Maç saati, kanalı ve yayın bilgisi

Bundesliga’nın 17. haftasında Hoffenheim, kendi sahasında ligin köklü ekiplerinden Mönchengladbach’ı konuk ediyor. Ligde topladığı 27 puanla 6. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi potası ile arasındaki farkı korumak isteyen Christian Ilzer'in öğrencileri, iç saha avantajını kullanarak hanesine 3 puan daha yazdırmayı planlıyor. Diğer tarafta, 19 puanla 10. sırada yer alan ve sezona istediği başlangıcı yapamayan Eugen Polanski yönetimindeki Mönchengladbach ise, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek devre arasına moralli girmek ve ilk 8 içerisine dahil olmanın hesaplarını yapıyor. Peki Hoffenheim-Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 13:26
Hoffenheim-Mönchengladbach maçı CANLI | Maç saati, kanalı ve yayın bilgisi

Hoffenheim-Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

PreZero Arena'da oynanacak Hoffenheim-Mönchengladbach mücadelesi, iki takımın da ligin ikinci yarısındaki rotasını belirleyecek stratejik bir öneme sahip. Ev sahibi Hoffenheim'da savunmanın önemli ismi Albian Hajdari'nin cezalı olması defans hattında zorunlu bir değişikliğe yol açarken, hücumda Andrej Kramaric'in performansı galibiyetin anahtarı olacak. Konuk ekip Mönchengladbach cephesinde ise sakatlığı süren golcü Tim Kleindienst'in bu maça yetişmesi beklenmezken, tüm gözler penaltı noktalarındaki ustalığıyla bilinen savunmacı Kevin Diks ve yaratıcı orta saha Franck Honorat'ın üzerinde olacak. Geçmiş istatistiklerde Gladbach'ın son yıllarda rakibine karşı kurduğu üstünlük dikkat çekse de, Hoffenheim'ın bu sezonki disiplinli iç saha performansı bu zorlu randevuyu her türlü sonuca açık bir hale getiriyor. İşte Hoffenheim-Mönchengladbach maçının yayın bilgileri...

Hoffenheim-Mönchengladbach MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hoffenheim-Mönchengladbach maçı, 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak. PreZero Arena'daki mücadele, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Hoffenheim-Mönchengladbach MAÇI HANGİ KANALDA?

Hoffenheim-Mönchengladbach maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hoffenheim-Mönchengladbach MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim: Baumann; Coufal, Hranac, Kabak, Prass; Kramaric, Avdullahu, Burger; Lemperle, Asllani, Toure

Mönchengladbach: Nicolas; Sander, Elvedi, Diks; Scally, Reitz, Engelhardt, Netz; Honorat, Neuhaus; Tabakovic

