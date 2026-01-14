CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'u konuk edecek!

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'u konuk edecek!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında 15 Ocak’ta Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u konuk edecek. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 10:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'u konuk edecek!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında 15 Ocak'ta Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.

Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Eldar Zulfugarov (Azerbaycan) ve Wojciech Maroszek (Polonya) hakem ikilisi yönetecek.

Ligde 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Eczacıbaşı, grubunda 2. sırada yer alıyor.

İstanbul temsilcisi, Olympiakos ile grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda rakibine 3-2 mağlup oldu.

F.Bahçe'den Nunez bombası! Transferde Lugano faktörü
G.Saray iki yıldız için daha Milano'da!
DİĞER
Beşiktalı Vaclav Cerny'den SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Süper Lig beni fazlasıyla şaşırttı"
Jette uyuşturucu, kumar ve fuhuş partisi! İmamoğlu'nun A takımı Rabia Karaca'nın telefonundan çıktı
Aslan transferde şaha kalktı! 3 bomba birden
Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Abraham giderse...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor'un Türkiye Kupası sınavı! Eyüpspor'un Türkiye Kupası sınavı! 10:44
Antalyaspor-Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Antalyaspor-Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 10:39
F.Bahçe'den Nunez bombası! Transferde Lugano faktörü F.Bahçe'den Nunez bombası! Transferde Lugano faktörü 10:29
Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Abraham giderse... Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Abraham giderse... 10:16
Aliağa Futbol A.Ş.-Samsunspor maçı canlı yayın bilgileri! Aliağa Futbol A.Ş.-Samsunspor maçı canlı yayın bilgileri! 10:13
Alperen Şengün double double yaptı! Alperen Şengün double double yaptı! 10:01
Daha Eski
G.Saray'dan Arnavut golcü için resmi teklif! G.Saray'dan Arnavut golcü için resmi teklif! 09:52
Al-Ittihad'dan Kante açıklaması! F.Bahçe'ye gelecek mi? Al-Ittihad'dan Kante açıklaması! F.Bahçe'ye gelecek mi? 09:50
Sahada devleri yıktı okulda alkışlarla karşılandı Sahada devleri yıktı okulda alkışlarla karşılandı 09:45
Zeynep Sönmez Avustralya Açık elemelerinde! Zeynep Sönmez Avustralya Açık elemelerinde! 09:37
Fenerbahçe'de hedef kupa yolunda ilk galibiyet! Fenerbahçe'de hedef kupa yolunda ilk galibiyet! 09:34
Fırtına İstanbul'da kupa mesaisinde! Fırtına İstanbul'da kupa mesaisinde! 09:33