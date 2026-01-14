Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'u konuk edecek!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında 15 Ocak'ta Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.
Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Mücadeleyi Eldar Zulfugarov (Azerbaycan) ve Wojciech Maroszek (Polonya) hakem ikilisi yönetecek.
Ligde 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Eczacıbaşı, grubunda 2. sırada yer alıyor.
İstanbul temsilcisi, Olympiakos ile grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda rakibine 3-2 mağlup oldu.