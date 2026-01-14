Adana CUP Uluslararası Gençler Turnuvası 17-25 Ocak'ta düzenlenecek!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Uluslararası Tenis Federasyonunun (ITF) faaliyet takviminde yer alan Adana CUP Uluslararası Gençler Tenis Turnuvası 17-25 Ocak'ta yapılacak.

Adana Atlıspor Kulübü Grand Tennis Academy kortlarında düzenlenecek turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, İspanya, Ukrayna, Belçika, Yunanistan, Kazakistan, İrlanda ve Kırgızistan'ın da olduğu birçok ülkeden yaklaşık 200 sporcu katılacak.

ITF'nin faaliyet takviminde yer alan turnuvada, 13-18 yaş arasındaki sporcular mücadele edecek.

Türkiye Tenis Federasyonu Adana İl Temsilcisi Abdullah Taş, yazılı açıklamasında, 17-25 Ocak'ta gerçekleştirilecek turnuvanın kent ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Adana'nın kültürel zenginliği ve misafirperverliğinin dünyaya tanıtılacağını kaydeden Taş, "Bu turnuva, Adana'nın büyük organizasyonları başarıyla planlayabilen, çağdaş altyapıya sahip ve dünyaya açık bir şehir olduğunu bir kez daha gösterecektir." ifadesini kullandı.