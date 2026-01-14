CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis Adana CUP Uluslararası Gençler Turnuvası 17-25 Ocak'ta düzenlenecek!

Adana CUP Uluslararası Gençler Turnuvası 17-25 Ocak'ta düzenlenecek!

Adana, 17-25 Ocak tarihleri arasında 13-18 yaş uluslararası tenis yıldızlarını ağırlayacak. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 13:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adana CUP Uluslararası Gençler Turnuvası 17-25 Ocak'ta düzenlenecek!

Uluslararası Tenis Federasyonunun (ITF) faaliyet takviminde yer alan Adana CUP Uluslararası Gençler Tenis Turnuvası 17-25 Ocak'ta yapılacak.

Adana Atlıspor Kulübü Grand Tennis Academy kortlarında düzenlenecek turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, İspanya, Ukrayna, Belçika, Yunanistan, Kazakistan, İrlanda ve Kırgızistan'ın da olduğu birçok ülkeden yaklaşık 200 sporcu katılacak.

ITF'nin faaliyet takviminde yer alan turnuvada, 13-18 yaş arasındaki sporcular mücadele edecek.

Türkiye Tenis Federasyonu Adana İl Temsilcisi Abdullah Taş, yazılı açıklamasında, 17-25 Ocak'ta gerçekleştirilecek turnuvanın kent ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Adana'nın kültürel zenginliği ve misafirperverliğinin dünyaya tanıtılacağını kaydeden Taş, "Bu turnuva, Adana'nın büyük organizasyonları başarıyla planlayabilen, çağdaş altyapıya sahip ve dünyaya açık bir şehir olduğunu bir kez daha gösterecektir." ifadesini kullandı.

F.Bahçe'den Nunez bombası! Transferde Lugano faktörü
REKLAM - D&R
DİĞER
Beşiktalı Vaclav Cerny'den SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Süper Lig beni fazlasıyla şaşırttı"
İmamoğlu'nun A Takımı'nın narko-fuhuş partisi görüntüleri! İBB paralarıyla villada striptiz: Uyuşturucuyu Gülibrahimoğlu mu temin etti?
G.Saray'ın Lookman teklifi ortaya çıktı!
G.Saray iki yıldız için daha Milano'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Teniste Uluslararası Gençler Turnuvası! Teniste Uluslararası Gençler Turnuvası! 13:18
Ajax brahimovic'i açıkladı! Ajax brahimovic'i açıkladı! 13:12
Tüm ayrıntılarıyla Leipzig-Freiburg maçı! Tüm ayrıntılarıyla Leipzig-Freiburg maçı! 13:10
Kanarya kupa yolunda ilk puanın peşinde! Kanarya kupa yolunda ilk puanın peşinde! 12:59
İşte Türkiye Kupası'nda günün maçlaırnın VAR'ları! İşte Türkiye Kupası'nda günün maçlaırnın VAR'ları! 12:56
Köln-Bayern Münih maçı hakkında! Köln-Bayern Münih maçı hakkında! 12:52
Daha Eski
Amine Harit'ten G.Saray itirafı! Amine Harit'ten G.Saray itirafı! 12:49
Real Madrid'de Arda Güler'i bekleyen tehlike! Real Madrid'de Arda Güler'i bekleyen tehlike! 12:39
Aliağa FK-Samsunspor | CANLI İZLE Aliağa FK-Samsunspor | CANLI İZLE 12:38
Alvarez'den büyük fedakarlık! Alvarez'den büyük fedakarlık! 12:23
Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi! Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi! 11:55
G.Saray'da gündem yeniden Jhon Arias! G.Saray'da gündem yeniden Jhon Arias! 11:53