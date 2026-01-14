CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Voleybol Galatasaraylı voleybolcu Alexandra Frantti, Darta Bevo maçının kadrosunda yer almayacak!

Alexandra Frantti omuz sakatlığı nedeniyle Darta Bevo maçında yer almayacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 13:35 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 13:54
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, oyuncularından Alexandra Frantti'nin sakatlığı nedeniyle CEV Kupası'nda oynanacak Darta Bevo maçının kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı oyuncularımızdan Alexandra Frantti, pazartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle Darta Bevo Roeselare maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili detaylı açıklama ilerleyen günlerde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak Galatasaray Daikin-Darta Bevo mücadelesi, saat 19.30'da başlayacak.

