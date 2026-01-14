Gençlerbirliği'nden kritik galibiyet!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta mücadelesinde Hesap.com Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşma, büyük çekişmeye sahne olurken kazanan taraf başkent ekibi oldu.

Mücadelenin uzun bölümünde iki takım da gol yollarında etkili olamazken, Gençlerbirliği aradığı golü maçın son anlarında buldu. 89. dakikada sahneye çıkan Zan Zuzek, kaydettiği golle takımına üç puanı getirdi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor grupta henüz puanla tanışamazken, Gençlerbirliği puanını 6'ya yükselterek avantajını güçlendirdi.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Hasan Yakub İlçin'in ceza yayı üzerinden kaleye çektiği şutta kaleci Erhan Erentürk başarılı oldu.



21. dakikada Ensar Tivsiz'in sağ kanattan gönderdiği ortaya ceza alanında Boli'nin kafa vuruşunda Erhan topun sahibi oldu.



45+1. dakikada Metehan'ın topuk pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Varesanovic'in vuruşu az farkla yandan autta çıktı.

54. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Samed'in ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği topu kaleci Erhan auta çeldi.



64. dakikada defansın hatasında topun sahibi olan Boli'nin, ceza alanı içerisinde müsait pozisyonda kaleye gönderdiği şut az farkla yandan dışarıya çıktı.



89. dakikada Samed Onur'un sağ köşeden kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Zuzek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1