Haberler Galatasaray Mario Lemina’dan PFDK süreciyle ilgili açıklama

Mario Lemina’dan PFDK süreciyle ilgili açıklama

Galatasaraylı orta saha oyuncusu Mario Lemina, derbi sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle PFDK’ya sevk edilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Gabonlu futbolcu, söz konusu videodaki ifadelerin kendisini yansıtmadığını vurguladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 17:31
Mario Lemina’dan PFDK süreciyle ilgili açıklama

Galatasaray forması giyen Mario Lemina, derbinin ardından yaptığı paylaşımın kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirterek sürece açıklık getirdi.

Sosyal medya hesabından bir metin yayımlayan Lemina, kendisi hakkında gerçeği yansıtmayan yorum ve içerikleri okumanın kendisini şaşırttığını ifade etti. Paylaşımın, iletişim ekibi tarafından yayımlanan bir videoya dayandığını belirten tecrübeli orta saha, görüntülerde yer alan ve anlamı net olmayan sözlerin kendi düşünce ve değerlerini kesinlikle yansıtmadığını vurguladı.

Kimseye yönelik kırıcı, incitici ya da zarar verici bir mesajı hiçbir zaman teşvik etmediğinin altını çizen Lemina, profesyonel bir futbolcu olarak taşıdığı sorumlulukların bilincinde olduğunu söyledi. Kariyeri boyunca sporuna, kulübüne, takım arkadaşlarına, taraftarlara ve futbol kurumlarına karşı her zaman saygı ve bağlılıkla davrandığını belirtti.

Açıklamasında yaşanan yanlış anlaşılmalardan dolayı üzüntü duyduğunu dile getiren Gabonlu futbolcu, amacının her zaman futbolu ve taraftar desteğini olumlu ve birleştirici bir ruhla kutlamak olduğunu ifade etti. Lemina ayrıca, saygı, fair play ve sorumluluk değerlerine bağlılığını yineleyerek sürecin netliğe kavuşması adına ilgili makamlarla tam iş birliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

