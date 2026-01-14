CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Eyüpspor İkas Eyüpspor'da Kerem Demirbay ile yollar ayrıldı!

İkas Eyüpspor'da Kerem Demirbay ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 16:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İkas Eyüpspor'da Kerem Demirbay ile yollar ayrıldı!

Eflatun-sarılı kulübün açıklamasında, "Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Kerem Demirbay'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

Deneyimli futbolcu, Eyüpspor'da bu sezon 16 maçta forma giydi.

Antalyaspor-Gençlerbirliği | CANLI
REKLAM - D&R
DİĞER
Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'de ilk talebi belli oldu! Anthony Musaba detayı...
İBB "Derya" deniz! Rabia Karaca'nın telefonundan Ekrem İmamoğlu'nun yasak aşkı çıktı: Derya Çayırgan sadece ona aitti
Kante'den F.Bahçe için büyük fedakarlık!
G.Saray iki yıldız için daha Milano'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Polat Çetin'den açıklamalar! Polat Çetin'den açıklamalar! 16:43
Eyüpspor ayrılığı açıkladı! Eyüpspor ayrılığı açıkladı! 16:11
Senegal-Mısır maçı detayları! Finale kim kalacak? Senegal-Mısır maçı detayları! Finale kim kalacak? 16:09
Ugarte'den G.Saray'ı üzen haber! Ugarte'den G.Saray'ı üzen haber! 16:08
Sivasspor’da Bodrum FK maçı hazırlıkları! Sivasspor’da Bodrum FK maçı hazırlıkları! 16:07
F.Bahçe'de Artem Dovbyk gerçeği! F.Bahçe'de Artem Dovbyk gerçeği! 16:06
Daha Eski
Fırtına kupa mesaisinde! Canlı yayın bilgileri Fırtına kupa mesaisinde! Canlı yayın bilgileri 15:53
F.Bahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar F.Bahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar 15:49
VakıfBank’tan Adhuoljok Malual hamlesi! VakıfBank’tan Adhuoljok Malual hamlesi! 15:33
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 15:31
Kanarya'da hedef mutlak 3 puan! FB maçı detayları Kanarya'da hedef mutlak 3 puan! FB maçı detayları 15:26
Beşiktaş'ta maç hazırlıkları! Beşiktaş'ta maç hazırlıkları! 15:11