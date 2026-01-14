Sivasspor’da Bodrum FK maçı hazırlıkları sürüyor!

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında 19 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına 14 Ocak'ta gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.
Yiğidolar, Bodrum FK ile deplasmanda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına 15 Ocak'ta yapacağı antrenmanla devam edecek.