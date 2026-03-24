Trendyol Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor, Kayserispor, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre müşavirlik sebepleri sıraladı:
İŞTE O AÇIKLAMA
1- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü idarecisi HÜSEYİN BİLGİN'in 19.03.2026 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "tedbire uyulmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. (Halihazırda Cezalı)
2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 18.03.2026 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü'nün 19.03.2026 tarihinde oynanan ZECORNER KAYSERİSPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü MUHAMMED TÜRKMEN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.03.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü futbolcusu CLAUDIO MATIAS KRANEVITTER'ın 19.03.2026 tarihinde oynanan ZECORNER KAYSERİSPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 20.03.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.